「可以幫我找兒子嗎？」　女警疑惑協助...手機電力剩1趴 　

▲屏東縣警分局民和派出所女警楊禮維執勤遇到婦人求助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警分局民和派出所女警楊禮維日前擔服備勤勤務，遇到1名婦人面露慌張表情拿著傳統型手機給她，「可以幫我找兒子嗎？」，讓她一頭霧水，經了解後，得知她未充電造成，帶她返家充電，並貼心在她手機貼上家人連絡電話，俾急需使用，讓她感到很窩心。

民和派出所女警楊禮維於日前服備勤勤務，9時許途經屏東市瑞光路段時，看到一名老嫗面露慌張無助表情，楊員上前了解，她緩緩詢問：「可以幫我找兒子嗎？」，讓楊員乍聽下一頭霧水。

這時，她拿起手中紅色傳統型手機遞向警方，再次詢問：「可以幫我找兒子嗎？」，楊員拿起手機一看，手機電量僅剩百分之一，已無法撥出任何電話，當下烈陽高照，楊員決定先載她返家休息再細問。

返家途中，得知79歲的她獨居於巷弄，因兒子在外縣市工作，近期添購一支手機方便母子聯繫，惟她對科技產品使用方式不熟，也不知如何將手機充電，導致近日與愛子失去聯絡，一方面思念孩兒，另一方面又擔心兒子憂心家中老母親。

楊員隨即將手機線上插頭，啟動電源，於手機內電話簿中發現她兒子電話，立即將她兒子的手機號碼手寫在便條紙上，以防日後手機無法使用時能請求他人協助撥打孩子電話，並細心教導婆婆如何使用手機，讓她很感動。

分局長劉清俊肯定楊員積極熱心為民服務精神，有助提升警察正面形象，足為同仁表率。

▲Her今天推出植村秀「潔顏油始祖」「植物精萃潔顏油、覆盆子超淨白潔顏油、櫻花萃釀淨透潔顏油，三款選一」450ml、原價2850元、特價1678元