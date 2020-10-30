　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小資男櫃台打工apple手機蒸發　警調監視器逮怪客：拿錯機丟草叢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所副所長蕭吉良與警員黃瀚毅1天內找到手機，還給失主，讓失主讚嘆警方高效率 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所副所長蕭吉良與警員黃瀚毅1天內找到手機，還給失主，讓失主讚嘆警方高效率 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在遊樂區販賣部工作的邱姓男子，幫忙客人結帳時apple手機不翼而飛，向屏東縣內埔警分局報案，警方獲報調閱監視器，鎖定張姓男子涉案；張表示，錯認該手機是他所有，返家途中發現一支手機，不知如何處理，丟棄在路旁草叢中，警方沿線找尋，找到該手機，訊後依竊盜罪嫌將張函送法辦。

▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所副所長蕭吉良與警員黃瀚毅1天內找到手機，還給失主，讓失主讚嘆警方高效率 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼掌握車主身分、找回apple手機。

▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所副所長蕭吉良與警員黃瀚毅1天內找到手機，還給失主，讓失主讚嘆警方高效率 。（圖／記者陳崑福翻攝）

邱姓男子日前到內埔警分局龍泉派出所報案，指apple手機不翼而飛，副所長蕭吉良與警員黃瀚毅獲報展開調查，

得知他在遊樂區一家販賣部上班，立即調閱監視器，發現他正幫其他顧客結帳，將手機放在收銀檯上，張嫌站在一旁左顧右盼後，隨後趁他不注意時將手機放入褲袋內。

蕭副所長表示，因現場監錄畫面明確，迅速鎖定對象，也透過路口畫面掌握車號，立即連繫車主前來說明。張嫌告知警方，當時錯認該手機係自己的，並非竊取，也表示回程路上突然發現多了一支手機，不知如何處理才會丟棄台1線旁草叢內，警方沿途搜尋果真在草叢下尋獲，聯絡失主前來領回，邱男見手機失而復得，大讚內埔警方的高效率。

分局長蔡耀順表示，蕭、黃2員不到1日即查獲犯嫌並尋回贓物，讓民眾感受警方積極處理作為，他們執勤技巧及精神，均值得同仁學習；也呼籲大眾，貴重物品應隨身攜帶在旁或放在目視可及之處，避免遭到宵小覬覦。

▲Her今天推出植村秀「潔顏油始祖」「植物精萃潔顏油、覆盆子超淨白潔顏油、櫻花萃釀淨透潔顏油，三款選一」450ml、原價2850元、特價1678元

ET快訊
曾祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員回應了
愛車遭撞爛…孫生報警怒揪肇逃者！看「監視器畫面」傻眼
隨機擄殺女大生！變態魔「7件女性內衣褲伴逃亡」　恐怖運屍車曝
乖乖停在機車格「卻收4張罰單」！他一看監視器氣炸
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾在FB祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員驚喊：我不認識他

5歲女童言：有吃過香腸　竟揭遭背叛殘忍內幕...外人出手相救

長榮變態魔擄殺女大生「後車廂塞屍」！警發現血跡　研判死前曾掙扎

立委收賄白手套郭克銘：信義之星豪宅...幫李恆隆捧300萬行賄

長榮女大生遭擄殺！台鐵「黑暗極惡便道」曝光　男親述恐怖經歷：連我也摸

飛官朱冠甍殉職！　國防部長靈堂數度哽咽：他用盡一切守護國人

長榮女大生遭裸殺！黃偉哲：非常不捨...警巡邏強化校安增照明

雲林冷血父母6年虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

變態魔認了隨機擄殺女大生！上次空手被跑掉　28天後帶麻繩狠奪命

女大生遭擄殺…裸身曝屍山溝！媽接越洋電話爆哭慟喊：無法接受

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

夏如芝生完1個月「51KG比產前還瘦」　張捷心疼老婆「親餵漲奶」學通乳按摩

曾在FB祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員驚喊：我不認識他

5歲女童言：有吃過香腸　竟揭遭背叛殘忍內幕...外人出手相救

長榮變態魔擄殺女大生「後車廂塞屍」！警發現血跡　研判死前曾掙扎

立委收賄白手套郭克銘：信義之星豪宅...幫李恆隆捧300萬行賄

長榮女大生遭擄殺！台鐵「黑暗極惡便道」曝光　男親述恐怖經歷：連我也摸

飛官朱冠甍殉職！　國防部長靈堂數度哽咽：他用盡一切守護國人

長榮女大生遭裸殺！黃偉哲：非常不捨...警巡邏強化校安增照明

雲林冷血父母6年虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

變態魔認了隨機擄殺女大生！上次空手被跑掉　28天後帶麻繩狠奪命

女大生遭擄殺…裸身曝屍山溝！媽接越洋電話爆哭慟喊：無法接受

「國家祈禱早餐會」逼退蔡英文信件全文曝　警告無法確定現場秩序

殺你就像捏死螞蟻！陸7男女被綁架至境外凌虐…警驚呆：尺度超大

湖人主場伸狼爪！　普伊格整季沒球打還遭指控性侵

亮・珠寶／懶人穿搭也時尚　多圈手環一只搞定

保時捷新年式「E-Hybrid」加大鋰電池　純電續航、油耗再提升

長榮「戀愛班機」年底3節日空中聯誼　浪漫脫單1人出國2人回國

模擬攻台？陸沙漠「神秘基地」空拍照曝光...竟完美複製清泉崗

董至成公開「給前妻道歉信」婚變淚崩：想把老婆再追回來

曾在FB祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員驚喊：我不認識他

獨／娜歐蜜哈瑞絲演單親媽⋯原型是「她」　告別女兒難過到崩潰

社會熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

勒殺長榮女大生！嫌坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

跟好友借車鎖不起來　一視訊尷尬了

「上個發生事情的是我」　女學生驚曝同地點險遭擄

丈夫持刀狠砍！熟睡妻肚破腸流　血泊中「裝死」報案求生

Dcard尋人24小時　長榮女大生遭勒斃

長榮女大生遭隨機擄殺　漏夜偵辦中

太陽會小弟盜刷大嫂信用卡　四肢全斷活活打死

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

更多熱門

相關新聞

機車群起急煞　屏東警借掃把排除「路殺」

機車群起急煞　屏東警借掃把排除「路殺」

屏東縣東港警分局警員呂清江、何忠洲二員於日前執行巡邏勤務時，行經連接東港與新園間的進德大橋南端時，發現不少破碎的玻璃散落於車道上，基於行全，他們立即下車向附近住戶借用掃把及畚斗將玻璃碎片清除乾淨，貼心的舉動，讓路過民眾感動。

「可以幫我找兒子嗎？」　原來手機電力剩1趴

「可以幫我找兒子嗎？」　原來手機電力剩1趴

北市中山分局再爆貪　2警5業者遭羈押禁見

北市中山分局再爆貪　2警5業者遭羈押禁見

蘋果加緊創建搜尋引擎腳步！　未來可能在 iOS 設備上取代 Google

蘋果加緊創建搜尋引擎腳步！　未來可能在 iOS 設備上取代 Google

他修手機見驚人紙條求保密　結局曝光

他修手機見驚人紙條求保密　結局曝光

關鍵字：

屏東內埔警察蘋果手機草叢

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

貓咪集體瞪眼倒　怨念噴出螢幕

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面