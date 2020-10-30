小資男櫃台打工apple手機蒸發　警調監視器逮怪客：拿錯機丟草叢

▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所副所長蕭吉良與警員黃瀚毅1天內找到手機，還給失主，讓失主讚嘆警方高效率 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在遊樂區販賣部工作的邱姓男子，幫忙客人結帳時apple手機不翼而飛，向屏東縣內埔警分局報案，警方獲報調閱監視器，鎖定張姓男子涉案；張表示，錯認該手機是他所有，返家途中發現一支手機，不知如何處理，丟棄在路旁草叢中，警方沿線找尋，找到該手機，訊後依竊盜罪嫌將張函送法辦。

▲▼掌握車主身分、找回apple手機。



邱姓男子日前到內埔警分局龍泉派出所報案，指apple手機不翼而飛，副所長蕭吉良與警員黃瀚毅獲報展開調查，

得知他在遊樂區一家販賣部上班，立即調閱監視器，發現他正幫其他顧客結帳，將手機放在收銀檯上，張嫌站在一旁左顧右盼後，隨後趁他不注意時將手機放入褲袋內。

蕭副所長表示，因現場監錄畫面明確，迅速鎖定對象，也透過路口畫面掌握車號，立即連繫車主前來說明。張嫌告知警方，當時錯認該手機係自己的，並非竊取，也表示回程路上突然發現多了一支手機，不知如何處理才會丟棄台1線旁草叢內，警方沿途搜尋果真在草叢下尋獲，聯絡失主前來領回，邱男見手機失而復得，大讚內埔警方的高效率。

分局長蔡耀順表示，蕭、黃2員不到1日即查獲犯嫌並尋回贓物，讓民眾感受警方積極處理作為，他們執勤技巧及精神，均值得同仁學習；也呼籲大眾，貴重物品應隨身攜帶在旁或放在目視可及之處，避免遭到宵小覬覦。

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