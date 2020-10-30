狂玩手機管不動！阿公持水管甩打「父母雙亡」兄妹　孩子嚇到狂奔離家

▲就讀國中的兄妹狂玩手機管不動，被阿公持水管毆打後嚇得離家。（示意圖／CFP）

記者陳豐德／新北報導

新北市萬里區一對就讀國中的兄妹父母雙亡，照顧重擔全壓在阿公的身上，但隔代教養觀念落差太大，兩個禮拜前就傳出阿公因管教問題對孩子出手打罵，孩子憤而離家遊蕩，附近居民不捨孩子遭遇，PO網尋求網友協助，目前當地里長、社會局及區公所皆已介入協助。

據了解， 14歲哥哥與13歲的妹妹就讀同所國中，父親先前就已經過世，母親也因故在兩個月前離開孩子，兄妹倆就交由阿公照顧，家庭狀況清寒，符合低收入戶條件。阿公年邁仍做從事土水師傅，但因為工作或返家後會飲酒，看不慣兄妹倆使用手機過當，先前鄰居就屢屢聽到阿公酒後對孩子的責罵聲。

當地里長表示，中秋節前聽聞消息後就有帶禮盒前去關心，當時就有偷偷跟孩子說：「如果阿公有動手的話，要打電話給我噢！」果真一個禮拜後就接到孩子打來的電話，聲稱阿公有動手打人；但里長前往關懷時，妹妹又不捨地希望不要報警處理，里長為保護孩子，仍依程序通報區公所社會科介入處置。

沒想到，18號時阿公因為不滿兄妹玩手機過度，管教又不聽，就拿水管甩打孩子，孩子被打到離家在街頭遊蕩，一度被居民以為是遭趕出家門，隨後就前往同學家中暫住並控訴家暴，而兄妹的嬸嬸在接獲社工通報後有意想將孩子接回，成為他們的監護人，但由於兄妹還想給阿公一次機會，目前經社工評估後已交由阿公再次帶回照顧。

萬里區公所表示，本所至今仍請家暴中心儘速處理，但目前家暴中心尚未提供相關處理情形，公所將持續關注本案。

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