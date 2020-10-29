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快訊／中山分局再爆貪…2警涉受招待又收酒店姊妹花賄賂　7人收押禁見

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▲▼ 中山分局中山一派出所李功華涉收受酒店業者行賄貪瀆案（圖／記者劉昌松攝）

▲警員李功華涉嫌於任職中山一派出所期間，接受酒店業者賄賂及招待，北院29日裁定羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

號稱「天下第一分局」的北市警中山分局，轄內陳姓、李姓2名警員，涉嫌自2013年任職中山一派出所期間，包庇「嘉麗寶集團」經營酒店等特種行業，按月收取3至4萬元賄賂，檢調28日兵分29路搜索，訊問後聲押2名警員及5位酒店業者，北院29日裁定7人羈押禁見。

中山分局因轄區內特種行業眾多，歷年來不時傳出警員涉貪醜聞，檢警調接獲線報自2018年起，調查北市中山區官警與酒店業者弊端，先前10多名警員涉嫌收受「立邦」、「夜王」酒店賄賂，經2波起訴、審理後，前中山一派出所所長林崇成等3名警官，一審獲判無罪，案件目前上訴審理中。

辦案人員根據先前調查資料，又揪出現於大同分局寧夏所服勤的李功華、警備隊的陳俊安，2人於過去任職中山一派出所時，涉嫌收受嘉麗寶集團曾姓姊妹每月3至4萬元賄賂、接受酒店招待，並向業者通風報信，協助旗下宴麗蕾迪坊、紀梵希餐坊等6間酒店躲避查緝；陳警另涉嫌於2016、2017年間，收受「888卡拉OK」鄭姓房東等人支付的三節禮金，合計至少10萬元。

檢調28日兵分29路，搜索約談13人，訊問後聲押陳、李2警，以及含曾姓姊妹在內的5名酒店業者、會計；北院29日審理後，裁定7人羈押禁見。

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