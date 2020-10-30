國軍意外不斷1年內折損16人　陳以信籲蔡英文：全面檢討

▲國軍自2020年以來累計16人死亡，陳以信要求總統蔡英文全面性檢討。（圖／翻攝陳以信臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

空軍F-5E戰機29日清晨發生墜海意外，飛官朱冠甍上尉送醫後宣告不治，國家痛失英才，這也是國軍自2020年以來，累計第15人因公殉職，1人因意外調查而輕生。對此，國民黨立委陳以信要求總統蔡英文應該反求諸己，反躬自省全面檢討，還給國軍弟兄安全的訓練環境，避免無謂犧牲。

陳以信30日透過臉書發文表示，朱冠甍不幸殉職，國家再度痛失一位英才，一個家庭悲逢生離死別，衷心希望同樣悲劇不要再發生了

陳以信指出，從一月初黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴上將等八位將士罹難，七月海軍陸戰隊膠舟翻覆，陳志榮上士等三位官兵殉難，楊昌霖少校因而輕生，七月中OH-58D戰蒐直升機墜毀，簡任專少校等二位軍官喪生，十月初M41A3戰車翻覆，林楷強中士身亡，連同昨天朱冠甍上尉殉職，光是今年以來，國軍已痛失10官5士1兵，共計16位國軍菁英。

陳以信說，偶爾一次災難或許是意外，但國軍一年內連續發生六次災難，就不能說是意外，背後恐有結構性原因。國防部長嚴德發身負軍令必須完全負責，而蔡英文總統身為三軍統帥更是難辭其咎，應即反躬自省反求諸己深刻檢討！以求還給國軍弟兄一個安全的訓練環境。

陳以信強調，只有三軍統帥帶頭鎖緊自己螺絲，國軍上下才能跟著鎖緊各自螺絲，否則國軍一再發生災難，遲早要變成國安的災難、台灣的災難。

▲參謀總長沈一鳴上將。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



▼ 墜海飛官朱冠甍。（圖／翻攝photo MYouTube）

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