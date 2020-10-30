法國傳多起恐攻　蔡英文表達哀悼慰問、譴責暴力行為

▲法國尼斯驚傳恐攻 。（圖／翻攝自推特）

記者陳家祥／台北報導

法國東南部城市尼斯（Nice）一間聖母院教堂才剛在29日發生恐怖攻擊事件，同日下午另一東南部城市又發生一起街頭持槍恐嚇案件，嫌犯持槍在街上威脅路人並高喊「真主至大」（Allahu akbar）。對此，總統蔡英文指示外交部長吳釗燮向法國駐台代表公孫孟表達哀悼慰問。

針對近來在法國發生的多起恐怖攻擊事件，總統府發言人張惇涵30日表示，基於台法共享民主人權及宗教自由的普世價值，總統已指示外交部長吳釗燮向法國駐台代表公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）表達我國政府對不幸遇難的法國民眾及家屬誠摯的哀悼慰問，同時譴責恐怖攻擊的暴力行為，並表達我國對法國政府與人民的支持。

張惇涵表示，民主社會應尊重不同宗教信仰，透過互相尊重、相互對話以包容多元文化，則是民主社會的真諦。總統也指示外交部務必與駐法國代表處持續關注相關情勢發展，即時掌握相關狀況，同時予以我國旅法僑民必要之協助，以確保安全無虞。

外交部指出，部長吳釗燮已於30日上午致電法國駐台代表公孫孟，代表蔡總統向遇難的法國民眾及家屬表達誠摯的哀悼慰問，代表政府與人民強烈譴責恐怖攻擊及宗教極端主義，並強調在此艱難時刻，台灣會與法國政府與人民團結在一起。

外交部指出，公孫孟代表對吳部長的慰問表達法方誠摯感謝，並表示法國目前面臨恐怖主義挑戰，此刻台灣及其他民主國家所展現的情誼彌足珍貴，會將我國政府及人民的慰問立即回報巴黎。

外交部強調，台灣與法國共享民主人權及宗教自由理念價值，對法國的恐怖攻擊，就是對共享價值的攻擊；民主社會對於不同的宗教信仰應予尊重，並透過對話解決不同信仰的看法。外交部基於我國人權立國的理念，嚴正譴責近日在法國所發生的恐怖攻擊與極端主義。