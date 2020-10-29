被按喇叭火大…賓士男當街攔車挑釁「球棒猛K」　貨車司機掛彩

記者鄧木卿、徐愷昕／台中報導

台中西屯區26日上午發生一起行車糾紛！鄧姓男子開著大貨車行經環中路二段時，見前方一輛賓士車左右偏移，甚至一度開在中線，按下喇叭提醒，怎料卻遭賓士車駕駛攔下，持球棒猛K車窗，且碎玻璃也因此割傷他。該段行車紀錄器被PO上網後引發網友熱議，警方28日晚也循線找到賓士男，訊後將他移送法辦。

▲鄧姓大貨車駕駛好意提醒前方賓士車，不料卻引來對方不滿，甚至攔車持球棒狠K車窗。（圖／記者鄧木卿翻攝）

從案發行車紀錄器影像可見，鄧男26日上午駕駛大貨車沿西屯區環中路二段往北屯方向前進，途中他見前方一輛黑色賓士車有些不穩，甚至一度開在中線上，好意按下喇叭提醒，怎料卻引來對方怒火。

據了解，雙方在靠近經貿路附近時，黑色賓士車突停駛於路中間，32歲黃姓駕駛下車後先是上前比出了挑釁手勢，接著就直接返回車上拿出球棒，憤怒朝大貨車車頭以及前擋風玻璃猛砸。

▲▼鄧男表示自己原先僅是好意提醒，沒想到卻被暴力砸車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

鄧男報案時指出，自己原先僅是好意提醒，沒想到卻被認為是在挑釁，且對方敲碎的玻璃還割傷了他，表示後續一定會提告。而台中警後來根據路口監視器及行車紀錄器，透過車牌循線找到黃男，訊後依妨害自由、傷害、毀損等罪將他移送法辦。

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