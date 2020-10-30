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科技防疫實名制！台北通APP智慧全包　登入秒升級防疫新生活

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▲▼台北通,APP,台北,數位,ID　。（圖／翻攝自臺北觀傳局影片）

▲台北市府於9/14起推出整合超多功能的APP「台北通TaipeiPASS」，要居住在台北的民眾生活更智慧便利。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

後疫情時代生活在食衣住行育樂機能都相當完備的台北市，讓不少人大呼「超方便」、「捨不得離開」，除了可享受科技防疫進步帶來的便利生活，民眾在使用公部門服務時也很有感！台北市府積極建置各項市政服務系統，對內實施分區辦公、居家辦公，以及視訊會議；對外則是加強無接觸服務，像是啟動網路申辦取代紙本送件、推動市民服務大平台、以智慧支付平台pay.taipei整合行動支付等，讓市民們省時省力省麻煩，智慧便民服務在新冠肺炎影響之下，更加速大躍進。

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配合「防疫新生活運動」，台北市府於9/14起推出一款整合超多功能、超好用的APP「台北通TaipeiPASS」，具備身分識別、統合卡證、生活幫手、查繳帳單、優惠活動、場館折扣共6大功能。另外，未來也規劃透過台北通的實名制達到線上投票I-Voting、線上抽籤I-Drawing功能，甚至可以線上抽公幼、抽公宅，簡直就像電影「變形金剛」裡的大黃蜂一樣，能瞬間變身多功能機器人，將台北生活圈民眾需要的服務一次搞定。

像是防疫期間想出門安心旅遊，台北有許多特色場館值得踩點，台北市立動物園、台北小巨蛋冰上樂園、台北市立天文館、自來水博物館等為了控管疫情，進出實施實名制，民眾必須手寫個資，實在浪費時間和紙張資源，不甚環保。台北市自5/18啟用myCode APP，民眾可攜帶身分證，或是輸入基本資料取得台北隨行碼，在入場時出示，透過掃碼方式快速進出公有場館，迄今已有超過300個公有場館使用，總計服務超過4百萬人次。而台北通上線後亦結合此項功能，完成註冊就能得到市民數位識別碼，進出場館直接用手機掃描即可通關，還能即時收到個人化訊息通知；台北通QR Code讓你可以在全台北市場館走透透，一路暢行無阻。

台北通也包含原台北卡實體卡證機制，如敬老卡、愛心卡、數位學生證等以悠遊卡為載具，而在這次的後疫情振興經濟上，推出了敬老愛心卡振興加碼活動，民眾透過線上登錄或是區公所、里辦公室等管道以敬老、愛心卡綁定振興方案，即享消費3000元，由中央回饋2000元、北市府再加碼1000元，等於花3000回饋3000，在振興的同時也推廣無現金政策，自7/1起迄今已有超過18萬持敬老卡的長者參加活動。

▲▼台北通,APP,台北,數位　。（圖／翻攝自影片）

▲台北通TaipeiPASS ►►► 點我下載

防疫期間娛樂不能少，又不想到戶外人擠人，此時正好適合重拾書本享受閱讀樂趣。台北市圖書館遍布、館藏豐富，加上能免費借閱，讓不少民眾選擇借書回家品書香。但每次搬了一堆書重得要命，還得騰出手翻包包找借書證，後面大排長龍實在好尷尬；打開台北通APP，只要事先綁定借書證，往後進出圖書館靠一支手機刷QR Code，不但能識別身分還能借書，輕輕鬆鬆就能把書借回家。

除了圖書證，許多人的錢包還塞滿了各種卡片，要用時偏偏又找不到，打開台北通APP，借書證、敬老卡、愛心卡、兒童優惠卡、學生卡等卡證通通可以存入，虛實整合多卡變一卡，只要用一支手機感應，從此擺脫沒帶卡不得其門而入的懊惱。相關資訊詳見「台北通TaipeiPASS」官網 ：https://id.taipei/tpcd/login

▲▼台北通,APP,台北,數位。（圖／翻攝自影片）

以往到公家機關辦事總要配合公家單位上班時間，硬是擠出空檔，到了現場表單又要填一堆，心中不免感嘆「我等得好苦呀！」改用台北通APP就能減少舟車勞頓時間，「市民服務大平台」現在提供了1600多項線上申辦服務，讓民眾可以無接觸式之網路申辦取用市府服務，整合145個機關，近2萬項表單，涵蓋臨櫃預約、案件申辦、陳情申訴、補助、租借8大服務功能，累積辦理案件數達61萬697件，民眾透過線上申辦及「Pay.Taipei」線上支付，用網路取代馬路，不用出門也可以在家一鍵完成所有申辦大小事，隨時想到就能處理，還能有效避免群聚可能造成的防疫漏洞，便民生活小幫手非它莫屬。

▲▼台北通,APP,台北,數位　。（圖／翻攝自影片）

▲市民服務大平台

防疫期間還是得出門到市府洽公該怎麼辦呢？為了避免疫情期間市府洽公人潮群聚，台北市政府推出了「市政大樓臨櫃預約服務」，到市民服務大平台點選預約洽公服務，即可在網上預約欲辦理的臨櫃服務及時間，就像到醫院掛號一樣，事先取得建議到達時間及號碼牌，時間到了再出門就行，縮短在現場等候排隊的時間，簡單方便又快速。

▲▼台北通,APP,台北,數位　。（圖／翻攝自影片）

▲市民預約洽公服務

平時老闆交辦的東西一堆要記，腦袋瓜都快不夠用，自己的雜事老是排在最後處理，像是該繳的停車費、水費、學雜費、稅費等規費，一拖再拖逼近繳費死線才匆匆到超商付清。再也不想這樣被繳費期限逼急的你，現在使用智慧支付或台北通APP查繳帳單很easy，手機掃描帳單上QR Code，在家就能利用多元支付方式付款，彈指之間不用一分鐘搞定。不論公事、私事或生活大小事，只要打開台北通APP就能全方位掌握便利生活。

▲▼台北通,APP,台北,數位　。（圖／翻攝自影片）

▲台北市政府智慧支付平台
 

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