愛貓害麻辣鍋灑褲檔！他曝「燃燒火鳥」心得文　8千人笑：浴火重生

▲麻辣鍋整碗灑在褲檔，過程笑翻網友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

下體燙傷的悲劇卻吸引8000人朝聖笑翻！一名男子日前在家剛盛好一碗滾燙的麻辣鍋，端到客廳準備享用時，「忽然一團黑影...用很快的速度」，下秒不偏不倚降落在他碗裡，湯汁瞬間灑到他的褲檔，「頓時...耳邊響起了高凌風的《燃燒吧！火鳥》」，接著他重新定義的沖脫泡蓋送的流程，讓8000網友看了全笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，那團打翻他麻辣鍋的黑影正是愛貓「二寶」，當時他下半身只有穿著一條內褲，頓時感受到刻骨銘心的疼痛感，但他顧不得自己下半身正在燃燒，「抓住我那副無法一手掌握的牲禮，另一手抱起了二寶」，立刻衝到浴室去執行「沖」的燙傷流程。

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▲原PO生動的繪圖。（圖／翻攝自爆怨2公社）



不過，他的沖脫泡蓋送和一般人不太一樣，他先「沖」一壺咖啡讓自己冷靜下來，接著幫二寶沖洗燙到的地方；接著「脫」下內褲，「看著那被火紋身，垂頭喪氣的小鳥兒...我也是安慰他要堅強點」；下一步趕快「泡」一包科學麵進去麻辣鍋，重新熱一碗來吃；之後再「蓋」著棉被平復情緒，整理好心情接受這荒唐的一切；最後的「送」就是「拎北蓋袂送啦！」

網友看完他生動的描述過程紛紛回應，「明明是很悲催的事情，但看文章的過程嘴角確一再的失守誒」、「恭喜，火鳥浴火重生」、「燙傷也能燙出個人才... 閣下一定要多保重」、「這樣以後吃火鍋看到鑫鑫腸怎麼辦」、「雖然忍不住的大笑，但還是很關心你的牲禮，有送到醫院檢查幾分熟嗎？」