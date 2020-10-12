意外燙傷母親竟拿牙膏敷傷口引熱議　內行網友解答：應正確使用人工皮

▲年長者經常會拿牙膏敷燙傷處。（圖／翻攝至Dcard）

記者賴威志／綜合報導

疫情肆虐，許多在外地打拼的遊子待在家中和長輩相處的時間也變長。日前有網友在Dcard分享因為疫情，在家中與家人相處時間變多，這也讓媽媽母愛大噴發，即使不太會煮飯，每天還是堅持下廚給該網友吃，結果卻意外燙傷。沒想到媽媽處理方式居然是拿牙膏敷傷口，讓網友趕緊阻止，並幫媽媽掛急診送醫，避免感染加劇。

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▲網友在Dcard上分享各種奇怪偏方。（圖／翻攝至Dcard）

媽媽對於燙傷的處理方式讓原PO超傻眼，並表示這種網路謠言年長者真的很容易相信。看完這篇網友表示認同，並說「我媽媽也是塗牙膏」、「我阿嬤塗蘆薈」，由此可知，許多人在遇到燒燙傷時的處理還是容易誤信偏方，真的需要隨時注意家中長輩狀況避免造成憾事

從醫院回來後，原PO為了幫媽媽清潔傷口，選擇貼人工皮，這一舉動也稍微拉近了跟媽媽之間的距離。但是幫媽媽貼的人工皮敷料意外成為亮點，也引起網友討論「貼的也太服貼了」、「是哪個牌子啊？」。

▲網友所使用的人工皮敷料意外成為亮點。（圖／翻攝至Dcard）

專家呼籲，若造成開放性的傷口時，可以使用親水性敷料（人工皮）幫助傷口恢復。依據衛服部食藥署的說明，人工皮是一種親水性敷料，覆蓋在傷口上能幫助維持傷口的濕潤及吸收傷口的分泌物，但是比較適合淺層或小範圍的傷口，並不是所有傷口都適合使用人工皮，例如範圍過大、深度較深的傷口，或是感染性傷口，以及傷口周圍皮膚脆弱、不平整者，都不建議使用人工皮。

人工皮敷料廠商教導民眾，受傷時建議應充分清洗傷口區域（如使用生理食鹽水沖洗），並將傷口周圍擦拭乾淨，再將敷料覆蓋在傷口上。使用人工皮前，應諮詢醫師該傷口是否適合使用人工皮。使用時要注意，貼附範圍必須比傷口大2~3公分，才能完全覆蓋傷口，並避免傷口分泌物從人工皮邊緣滲漏出來，導致細菌感染。此外，須注意人工皮吸收分泌物的情況，並適時更換，建議不可使用超過7天，若傷口分泌物增加、疼痛加劇、異味、細菌感染等現象，須立刻停用，並尋求醫師的協助。

建議民眾可挑選美國FDA認可的滅菌親水性敷料(人工皮)、適用於各種淺層及深層傷口，保護傷口幫助癒合, 而且在傷口處貼上敷料(人工皮)後可直接淋浴洗澡，換藥時也不必擔心會像紗布沾黏傷口造成疼痛，有效降低留疤機率。平時在家中別忘了也要在急救箱備好人工皮敷料，照護好自己與親友的安全！