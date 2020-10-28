《無聲》談校園性侵　教育部次長「看完很沉重」：盼加強師生敏感度





▲教育部次長蔡清華（圖右）。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

改編台灣真實案件的國片「無聲」講述聽障學校錯綜複雜的霸凌案件，電影上映後引發不少社會關注。教育部次長蔡清華今（28日）指出，他看過這部電影，覺得非常沉重，近年除了修法加重處分，更重要的是要培養師生的敏感度，學會尊重身體自主權。

「無聲」改編自真實事件，台灣南部某特教學校發生集體性侵事件，但校方只想息事寧人，造成受害學生身心受創。蔡清華今日談到，他日前和妻子一同觀看「無聲」，看完後感到相當沉重。認為身為教育工作者，一定不能再讓這樣的事情發生，校園中若遇到霸凌、性侵，遇到這類事件，一定要即刻制止和通報。

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蔡清華表示，電影中描述的性侵事件，在身障同學眼中就是「好玩啊」、「他們就在玩啊」，但在教育體系中應加強學生對於自己「身體自主權」的瞭解，學生自己或同學遇到類似事件，也要有意識知道這是不對的，並勇於說出來，向學校家長求助，或是扮演吹哨者的角色。

蔡清華認為，學校發生性平事件，依規定老師或學校必須於24小時通報，否則將受罰，未來必須在校園內建構「防護網」，才能避免「無聲」中的事件再度發生。除了檢討法令政策，教育部也會持續宣導，並透過教師增能研習等方式，一同來守護學生。