金門烈嶼戰車、F5戰機各釀1死　江啟臣點出關鍵原因

▲墜海飛官朱冠甍是F-5飛官地勤樂團吉他手 。（圖／翻攝photo MYouTube）

記者黃巈禾／台北報導

繼陸軍金門防衛指揮部發生戰車翻覆意外後，空軍一架F-5E戰機29日發生國軍人員殉職意外。對此，國民黨主席江啟臣質疑，總統蔡英文堅持國機國造，計畫改變，造成戰力空窗，此外，國軍裝備老舊的問題不應等到失事才檢討。

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊的一輛M41A3戰車，10月8日下午結束基地普測任務返部途中，行經湖埔路段時，不慎翻落邊坡，駕駛下士劉禹宏被救出，手部輕傷送醫治療，但車長林楷強中士送醫後，仍宣告不治。事後，國防部優先調整適宜戰車到烈嶼守備大隊，預計明年6月完成戰車更換。

未料，月底再發生一起國軍殉職憾事。空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日在台東執行任務不幸罹難，起飛不到2分鐘，不明原因墜落志航基地北面海域，飛行官朱冠甍上尉緊急彈跳逃生，送醫後搶救不治。而這架失事的F-5E戰機於民國69年出廠，上次完成大檢時間是108年9月29日，出廠後飛行266小時45分鐘。

江啟臣29日在臉書表示，飛官朱冠甍上尉不幸殉職的事件，除了傷心之外，國防部應該查明失事原因，給家屬與國人一個交代，國軍不分晝夜，守衛國人，捍衛國土，國民黨絕對給予國軍弟兄姊妹最大的支持，逢此艱難時刻，也希冀國人為國軍加油打氣。

江啟臣指出，此次失事的機型是F-5戰鬥機，機型老舊，空軍在2016年即已建案規劃2017-2022採購新機汰舊，根據國防部原採購規劃，F-5E/F在2019年就將汰除。然而2016年政權輪替，蔡政府堅持國機國造，計畫改變，是否是造成戰力空窗，妥善率下降，F-5E/F勉強延壽，導致事故發生，總統應向國軍、與全體國民清楚說明。

江啟臣還說，國軍裝備老舊的問題不應該等到失事才檢討，金門烈嶼戰車翻覆，高層方拍板汰換，今天F-5落海，國防部預算的配置上是否應該要重新檢討思考。