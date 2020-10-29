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中共第19屆五中全會非「橡皮圖章」　張競：偏見將阻礙相關政策判斷

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▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲中共第19屆五中全會今（29日）閉幕。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

中共第19屆五中全會一連四天會期將於今（29日）閉幕，外界預估人事異動、接班調整可能性極低，將以「十四五規劃」及「2035年遠景目標」為會議重要主軸。長期以來，大陸此類黨政集會在兩岸和研究中共學界之間，經常被視為是橡皮圖章。對此，中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「這種偏見只會阻礙相關研究，在政策解讀判斷上之實用價值。」

依照往例，中共歷屆一中全會和二中全會著重黨內和政府人事安排；三中全會偏向聚焦經濟，比如經常出台重大經濟改革措施；四中全會以黨建為主。今年舉行的第19屆五中全會，會議內容除涉及黨國發展方向，也將制定國民經濟和社會發展十四五規劃，制定大陸下一個五年計劃走向，以及2035年遠景目標。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲外界總是武斷認為，大陸黨政集會為橡皮圖章。（圖／路透社）

不過，這次外界對五中全會依然充滿無限猜測，一連四天會議是單向或雙向溝通？依照開會程序，五中全會由中共中央政治局七常委按照分工，與來自各省代表閉門分組討論。會議期間大陸官媒不會有任何報導，長久下來，也讓外界有所猜疑認為是閉門造車。實際上，若為橡皮圖章會議，只要文字照辦無需修飾，何苦勞師動眾開會討論？

對此，中華戰略學會研究員張競也表示，大陸「以黨領政」之政治文化，其實最重要特色就是不同黨政組織各司其職，相互應對間各自發揮其職能。以中央委員全體會議作為彙整民意，展現政策指導之政治平台，發佈對十四五規劃之「建議」，再由國務院依據政策可行性，權衡落實政策所須客觀條件，擬具十四五規劃綱要，送交全國人大審查議決，早就行之有年。

張競說，「過去兩岸與中共研究學界普遍輕視此種政治過程，總是武斷地視大陸黨政集會為橡皮圖章，這種偏見阻礙相關研究在政策解讀判斷上之實用價值。」

▲▼中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

▲中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

另外，五中全會最後發佈的公報能否有台商機遇？張競指出，台商與港商對於歷次五年國民經濟與社會發展規劃綱要，都以能否從中看出商機，以便籌募資金進場營運態度加以審視，許多透過投資銀行所委請學者專家撰寫之研究案，往往比政府情報單位研究所得水準更高，參考運用價值更為具體。

張競強調，「其原因就是能為國際性投資顧問機構撰寫分析報告之市場競爭環境相當嚴峻，筆下判斷若有失誤，就會砸破很多人飯碗，這比起政府體制內官樣文章來說，須有更高本事才能在其中生存所致。」商場無情猶如大海凶險風浪，因此才能鍛練出能夠征服大洋的好水手，政府內部只是內陸池塘，自然相對水準就不夠理想。

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