新華社記者出身　上海副書記于紹良兼任政法委書記

▲上海市委副書記、政法委書記于紹良。（圖／取自上海市政府網站）

記者陳政錄／綜合報導

大陸上海市領導階層再有異動。據陸媒報導和市政資訊更新，上海市委副書記、組織部部長于紹良已於近日，兼任上海市委政法委書記一職。細數今年以來，上海市領導階層包括市長、副市長、政法委書記、公安局長等職，均進行過職務調整。

公開資料顯示，于紹良，男，1964年7月生，漢族，河北贊皇人，中共黨員，1984年7月參加工作，高級記者出身。

在加入共產黨後，他曾任新華通訊社河北分社社長助理、採編室主任、分社黨組成員，新華通訊社陝西分社副社長、社長、黨組書記，新華通訊社辦公廳主任、人事局局長，新華通訊社副社長、黨組成員，湖北省委常委、組織部部長，上海市委常委、組織部部長等職。

▲上海市今年領導階層多次異動。圖為今年1月15日上海市兩會召開。（圖／記者陳政錄攝）

目前，于紹良現任上海市委副書記、組織部部長、政法委書記，上海市委黨校校長、校委會主任，也是中共十九屆中央候補委員。這是自2019年起，連續3位上海市委副書記尹弘、廖國勳、于紹良均兼任上海市委政法委書記一職。

在此之前，於年初升任上海市委副書記、政法委書記僅半年的廖國勳9月2日調任天津副書記，後出任天津市副市長、代市長，並於同月16日接任天津市市長一職，加上再前一任的尹弘，目前也官拜河南省委副書記、河南省人民政府省長，以至上海市政法委書記一職廣受注目。

今年以來，上海市領導階層頻繁異動，包括前上海副書記、市長應勇因疫情臨危受命，調任湖北省委書記後，2月28日，時任上海市委常委廖國勛升任上海市委副書記，3月兼任政法委書記，9月調崗天津；另3月19日，前山東省長龔正任上海市委副書記，同月23日接任代市長，7月21日經上海市人大會議「去代轉正」，接任上海市長一職。

除此之外，前上海副市長許昆林，於9月29日調任江蘇省委常委、蘇州市委書記，另原上海副市長、公安局長龔道安在黨中央打虎行動中落馬，8月18日涉嚴重違法違紀被中紀委調查，於9月23日被免去職務。

綜合陸媒報導，目前大陸仍有7個省分黨委專職副書記職務空缺，包括北京、重慶、安徽、河南、山西、浙江、青海。

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