　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新華社記者出身　上海副書記于紹良兼任政法委書記

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海市委副書記、政法委書記于紹良。（圖／取自上海市政府網站）

▲上海市委副書記、政法委書記于紹良。（圖／取自上海市政府網站）

記者陳政錄／綜合報導

大陸上海市領導階層再有異動。據陸媒報導和市政資訊更新，上海市委副書記、組織部部長于紹良已於近日，兼任上海市委政法委書記一職。細數今年以來，上海市領導階層包括市長、副市長、政法委書記、公安局長等職，均進行過職務調整。

公開資料顯示，于紹良，男，1964年7月生，漢族，河北贊皇人，中共黨員，1984年7月參加工作，高級記者出身。

在加入共產黨後，他曾任新華通訊社河北分社社長助理、採編室主任、分社黨組成員，新華通訊社陝西分社副社長、社長、黨組書記，新華通訊社辦公廳主任、人事局局長，新華通訊社副社長、黨組成員，湖北省委常委、組織部部長，上海市委常委、組織部部長等職。

▲▼2020年1月15日上海市第十五屆人民代表大會第三次會議。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市今年領導階層多次異動。圖為今年1月15日上海市兩會召開。（圖／記者陳政錄攝）

目前，于紹良現任上海市委副書記、組織部部長、政法委書記，上海市委黨校校長、校委會主任，也是中共十九屆中央候補委員。這是自2019年起，連續3位上海市委副書記尹弘、廖國勳、于紹良均兼任上海市委政法委書記一職。

在此之前，於年初升任上海市委副書記、政法委書記僅半年的廖國勳9月2日調任天津副書記，後出任天津市副市長、代市長，並於同月16日接任天津市市長一職，加上再前一任的尹弘，目前也官拜河南省委副書記、河南省人民政府省長，以至上海市政法委書記一職廣受注目。

今年以來，上海市領導階層頻繁異動，包括前上海副書記、市長應勇因疫情臨危受命，調任湖北省委書記後，2月28日，時任上海市委常委廖國勛升任上海市委副書記，3月兼任政法委書記，9月調崗天津；另3月19日，前山東省長龔正任上海市委副書記，同月23日接任代市長，7月21日經上海市人大會議「去代轉正」，接任上海市長一職。

除此之外，前上海副市長許昆林，於9月29日調任江蘇省委常委、蘇州市委書記，另原上海副市長、公安局長龔道安在黨中央打虎行動中落馬，8月18日涉嚴重違法違紀被中紀委調查，於9月23日被免去職務。

綜合陸媒報導，目前大陸仍有7個省分黨委專職副書記職務空缺，包括北京、重慶、安徽、河南、山西、浙江、青海。

►我該答應女友嗎？

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
不只天鵝颱風！「閃電」也要來了　最新路徑出爐
快訊／大都會公園1女從辰光橋墜落！　重摔地面
快訊／安以軒生下二胎女兒！老公嗨抱2娃…她一看：比我還好看
快訊／飛官墜海不治　國防部：F5機型全面停飛調查
送醫畫面曝！救護員狂做CPR搶命　朱冠甍英勇殉職
海面搶救畫面曝！朱冠甍「跳傘繩索纏繞滅頂」殉職
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港旅行社300員工留職停薪　今年已有6業者倒閉

湖北冷凍貨車側翻！　「發黑肉、寶寶全屍噴出」滿街臭味

江蘇台幹確診「擺烏龍」　國台辦：出問題不是第一次

新疆喀什暫未發現超級傳播者　排除疫情擴散可能性

8人涉參與「獵狐行動」遭美起訴　胡錫進：美國與中國公眾為敵

新華社記者出身　上海副書記于紹良兼任政法委書記

第16屆桂台會11/1登場　首推「台企拓內銷」直播銷售

列舉中國三大優勢　林毅夫：2030年前仍有8%增長潛力

懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概！值得同情

你的包裹配送中！　「福州馬尾—台灣」跨境電商海運開通

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

小S奶奶過世哽咽「她一生過得很圓滿」　曝可愛互動：非常會挑時間敬酒

港旅行社300員工留職停薪　今年已有6業者倒閉

湖北冷凍貨車側翻！　「發黑肉、寶寶全屍噴出」滿街臭味

江蘇台幹確診「擺烏龍」　國台辦：出問題不是第一次

新疆喀什暫未發現超級傳播者　排除疫情擴散可能性

8人涉參與「獵狐行動」遭美起訴　胡錫進：美國與中國公眾為敵

新華社記者出身　上海副書記于紹良兼任政法委書記

第16屆桂台會11/1登場　首推「台企拓內銷」直播銷售

列舉中國三大優勢　林毅夫：2030年前仍有8%增長潛力

懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概！值得同情

你的包裹配送中！　「福州馬尾—台灣」跨境電商海運開通

杭特與解放軍有關係！自稱中企常務董事　要求報銷629萬元開支

港旅行社300員工留職停薪　今年已有6業者倒閉

力挺同志遊行！ Google 地圖將秀「彩虹路線」應援

Jo Malone「藍風鈴」11月開賣！花瓣點綴香水、蠟燭太夢幻

內湖第一豪添住戶！全球第2羽絨衣代工廠股東　2億入手中高樓

人潮銳減！士林夜市隨處可見招租廣告　美食街晚上過9點像空城

「電郵門」火燒上身！拜登胞弟裝傻拒回應　怒回記者：不要煩我

柯文哲：社子島「大方向不變、細部可修正」　一定做到戶戶安置

孫興慜加入世界頂尖經紀　美國隊長、《艾蜜莉》女主也在旗下

《Prada》隔14年再合作！安海瑟薇「怪腔調」害史丹利圖奇狂笑場

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

大陸熱門新聞

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

不顧霍金警告　「中國天眼」發現30億光年外神秘信號

26歲女種假睫毛　根部竟「長滿活蟎蟲」

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

女學生回校捐款　女校長「最討厭家庭主婦」拒絕：滾出去

母豬發情素放水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝

空姐爆劈腿多男「床單留不明液體」　爆綠未婚夫：花了我430萬！

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

新歡才是真愛！狠夫殺死懷孕8個月妻子

超萌男嬰抓周「1把全拿」　萬人笑翻！

國中少女臥倒校園變形亡！留中英文紙條藏死亡線索

陸版寶可夢遭和諧　6精靈被迫改名　

更多熱門

相關新聞

陸整改131款APP　上海迪士尼被點名

陸整改131款APP　上海迪士尼被點名

大陸國家工信部27日發布今年第5批，關於「侵害用戶權益行為」APP的通報，其中包括上海迪士尼樂園、快狗打車、樂事視頻、良品鋪子、百果園等各類企業，共131款APP均被點名，要求在11月2日前完成整改，否則依法處置。

台資廈門銀行A股上市　今年首家

台資廈門銀行A股上市　今年首家

螞蟻金服IPO　馬雲將成全球第11富

螞蟻金服IPO　馬雲將成全球第11富

京滬高鐵「靜音車廂」　睡覺打呼怎麼辦？

京滬高鐵「靜音車廂」　睡覺打呼怎麼辦？

特斯拉第3季全球狂賣139300輛

特斯拉第3季全球狂賣139300輛

關鍵字：

于紹良上海政法委書記中共官場上海市

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵　結果大逆轉

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

獨／志航基地驚傳「戰鬥機墜海起火」

快訊／部落客松露玫瑰病逝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面