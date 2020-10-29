涉選舉會計造假！韓同黨國會議員「也不挺」...投票贊成逮捕

▲南韓國會投票，贊成逮捕涉嫌會計造假的國會議員鄭正淳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓共同民主黨籍國會議員鄭正淳（정정순）今年4月國會議員選舉期間涉嫌在會計上造假、收受資金等，遭競選團隊會計負責人於6月向檢方舉發，違反《公職選舉法》，儘管檢方欲傳喚調查，卻屢次以國會議程繁忙為由迴避調查。今（29）日南韓國會投票表決是否同意逮捕鄭正淳接受調查，在186票中，同意票佔167票、反對票僅佔12票。

根據韓媒《朝鮮日報》，先前民主黨院內指導高層數度表態，「沒有所謂的『防彈國會』」，向外界宣示讓鄭正淳接受法律調查的決心，在最大在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）表態不出席「干涉」逮捕案投票結果，鄭正淳還是在自家人投票贊成逮捕的結果下，未來不排除將走上法律程序接受檢方調查。

根據《韓聯社》，鄭正淳批評國會淪為隸屬於檢方的投票工具，他辯稱，自己從未說過不回應檢方傳喚之要求，「只是我無法同意檢方不恰當的逮捕令狀，才選擇不回應出席傳喚之要求。」

►快訊／南韓前總統李明博涉貪...遭大法院判17年徒刑 恐重新入獄！

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

Apple：https://apple.co/3ibJl8F

Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj

►隋棠大推！「極致修護精華」快跟稻草髮說再見