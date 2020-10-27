遭多狗圍吠拿噴霧劑自保…飼主出手搶讓她遭慘咬！妹救姊也挨揍

▲琳琳曾遭郭男的狗咬傷，再度被狗包圍時，郭男沒阻止反而抓住她，又害她腳踝被咬爛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／新北報導

新北市女子琳琳（化名）因住處地籍規劃，出門都要經過郭姓鄰居私有地，她於2018年3月間經過時，遭郭男養的數條狗包圍，本想拿噴霧劑自保，不料郭男竟出手將她抓住，狗也順著主人，狠咬琳琳左腳踝造成開放性傷口，琳琳的妹妹拿雨傘上前救援，也慘遭郭男毆打，北院日前依傷害、過失傷害等罪，判郭男拘役85日，得易科罰金。

琳琳早於2017年12月間，就曾在郭家土地遭狗咬傷，當時沒栓鍊的狗，直接將琳琳的右小腿咬爛，造成開放性傷口，到了2018年3月間下午，琳琳經過時又遭數隻狗包圍，她本想拿噴霧劑嚇阻群狗，不料郭男竟上前抓住琳琳手腕，又讓琳琳左腳踝被咬傷、右手腕也在與郭男拉扯中受傷。

琳琳的妹妹見姊姊有難，拿著雨傘上前救援，卻又被郭男抓住，一路拉扯進住處客廳，妹妹在挨打中跌倒，撞到家具也導致臉、手受傷；姊妹倆對郭男提告。

郭男表示，琳琳2017年受的傷，不一定是被他養的狗咬傷，而他在2018年3月的衝突中，只是想把噴霧搶過來，也不清楚妹妹在拉扯中有沒有受傷。

法官根據驗傷單，認為琳琳2017年受的傷，在形態以及痕跡上，與被狗咬的傷勢相近，且當天處理的警員，也聽琳琳說是被狗咬傷的，且後來郭男也有向琳琳道歉；法官認為，郭男養狗不栓好，甚至狗已經在攻擊琳琳了，他沒先阻止狗，反倒去抓琳琳的手，導致琳琳被咬傷，依兩次狗咬傷、一次攻擊琳琳的妹妹，判郭男拘役85日。

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