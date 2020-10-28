對女友潑熱水+砸水杯+毆打　桃園恐怖情人下場曝

▲桃園市翁姓男子去年3月間與莊姓女友在住處爭吵，翁男竟以熱水潑灑莊女，還持水杯等物品怒砸其臉部成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市翁姓男子去年3月間與莊姓女友因細故起爭執，翁男盛怒之下持未煮開熱水向莊女身上潑灑，並持水杯、捲尺等物丟擲，後來還持續徒手毆打，導致莊女臉部與左下臂等處受傷，事後驗傷提告。翁男在偵訊時否認犯行，辯稱是推倒東西導致水倒掉，沒有動手毆打莊女，檢方偵結依傷害罪嫌將翁男提起公訴。

檢警調查，49歲的翁姓男子與莊姓女友在桃園區同居，去年3月4日下午1時許，2人因細故起爭吵，翁男突然情緒失控，將未煮開之熱水向莊女身體處潑灑，再持水杯、捲尺等物丟擲莊女，翁男盛怒之下還徒手持續毆打，致使莊女臉部鈍傷、左下臂挫傷等傷勢，莊女事後到醫院驗傷提告。

翁男在偵訊時否認犯行，僅坦承當天與莊女有口角衝突，辯稱吵架時曾推倒東西導致水倒掉，曾動手推了個小桌子，桌子倒了、水倒掉而已，他沒有動手打人，也沒有用其他東西丟莊女等語；莊女則持醫院診斷證明並指證歷歷下，桃檢認為翁男說詞係推卸之詞，不足採信，偵結依傷害罪嫌將翁男提起公訴。

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