蓬佩奧「中國威脅」說　陸外交部：「蓬氏謊言」才是世界最大威脅

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧27日出訪印度時指出，全世界都面臨「中國威脅」。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（28）日表示，蓬佩奧聲稱的「中國威脅」，不過是「蓬氏謊言」的陳詞濫調。

汪文斌於中國外交部例行記者會上批評，蓬佩奧「把民眾滿意度高達93%的中國政府說成是暴政，把138個國家和30個國際組織同中國開展共建『一帶一路』的合作歪曲為掠奪，把14億中國人民謀求和平發展的民族復興污衊為威脅」。

汪文斌說，蓬佩奧此舉實質是「想讓中國倒退到貧窮、落後的時代，讓世界再墜入對抗、分裂的深淵」。他認為，這才是當今世界面臨的最大威脅，但令人遺憾的是，蓬佩奧生錯了年代，當今時代和平、發展、合作、共贏的潮流不可阻擋。

汪文斌強調，貧窮落後不再是任何一個國家和民族的代名詞，發展強大也不再是任何一個國家的專利和特權。蓬佩奧的歪曲抹黑之詞抹殺不了中國堅持和平發展合作共贏的事實，也阻擋不了中國實現民族復興的大勢。

「中國是機遇而不是威脅、是夥伴而不是對手，這是世界上絕大多數國家的共識。」汪文斌透露，蓬佩奧之流反共反華、煽動對抗分裂的言行，同全世界人民謀發展、求合作的普遍願望背道而馳，終究逃脫不了失敗的結局。