「逆週期因子」淡出　人民幣兌美中間價兩天重貶470點

▲人民幣兌美元匯率因人行出手翻貶。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在認為國際收支趨於平衡、外匯市場運行平穩的基礎下，中國人民銀行27日再度出手，將官方人民幣兌美元中間價定價機制中的「逆週期因子」淡出使用，在此之下，人民幣兌美中間價於27、28日分別下調264、206基點，現報6.7195，接近本月中旬低點。

據中國國家外匯管理局通報，10月28日，人民幣兌美元中間價報6.7195，下調206點，上一交易日中間價報6.6989，在岸人民幣上一交易日收報6.7157。

在此之前，人行（大陸央行）亦曾於12日，將外匯風險準備金率從20%下調為0。在新冠肺炎疫情、人民幣匯率今年相對美元走升的背景下，有分析認為中國或許是刻意引導人民幣貶值，以挹注出口動能，確保疫後經濟V型反彈。

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

但路透社報導稱，自5月下旬以來，人民幣兌美元即期匯率已上漲超過6%。分析認為，人行此舉並非刻意引導人民幣貶值，也不大會改變人民幣匯率原來的趨勢，目前中國的經濟基本面仍有利於人民幣，將讓人民幣繼續保持偏強走勢。

「逆週期因子」是2017年5月，人行為適度對沖市場情緒的順週期波動，將官方主導的人民幣對美元匯率中間價報價模型，由參考依據為「收盤價+一籃子貨幣匯率變化」調整為「收盤價+一籃子貨幣匯率變化+逆週期因子」。而後造成人民幣匯率在2017年下半年走升。

到2018年，隨中國跨境資本流動和外匯供求趨於平衡等因素，人行將「逆週期因子」影響調整為中性；2018年8月，又因美元指數走強、中美貿易摩擦等因素，人行再次主動調整「逆週期因子」，以對沖人民幣貶值方向的順週期情緒。

惟時隔2年2個月後，人行再次因人民幣兌美元匯率走升，將「逆週期因子」淡出使用。《新浪財金》引述專家解讀，此次人行強調淡出使用，有兩方面含意，第一，緩解人民幣升值速度，向市場釋放出人民幣並非單向升值的信號；其二，讓市場在人民幣匯率的定價過程中享有更多「話語權」，同時增強匯率彈性。

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