快儲水！高雄左營、鼓山等7區「11/1停水13小時」　影響50萬戶

▲高雄左營、鼓山等7區「11/1停水13小時」。（圖／記者楊筱柔攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣自來水公司七區處澄清湖廠11月1日將辦理「 109 年度澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗」，高雄鼓山區、左營區三民區、鳳山區、苓雅區等地區在上午7點到晚間8點將停水配合施工，部分地區則為水壓降低，總計約影響49萬9170戶用水。

水公司表示，依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則，每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質、加強穩定供水。停水施工日期為109年11月1日上午7點至晚間8時，合計13小時，含施工10小時及復水時間3小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水公司指出，停水區域有8區，共影響31萬1600戶；水壓降低區域有7區，共影響18萬7570戶，總計約影響49萬9170戶用水。

停水區域

1. 三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

2. 鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里。

3. 鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里。

4. 苓雅區：文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、五福里、正文里、正仁里。

5. 前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

6. 仁武區：拷潭里、仁慈里、烏林里。

7. 鼓山區。

8. 左營區。

水壓降低區域

1.鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

2. 苓雅區：福西里、永康里、福南里。

3. 鹽埕區。

4. 新興區。

5. 前金區。

6. 三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

7. 仁武區（含仁武工業區）。

水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

【更多新聞】



女戴口罩闖紅燈遭攔查 報假個資警信了！她收4000元紅單傻眼

獨／小攤車3年衝出10間店面！高雄24hrs海南雞飯撐不下去將歇業

獨／拜拜遇仙姑驚喊「有蛇」！狂揍她手要斬魔 超慘真相曝光

獨／入珠界天王慘變葡萄串！超狂數字後悔了 醫曝：至少要挨13刀