鳴葬槍3響奉安儀式禮成　李登輝長眠五指山公墓特勳區

記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

故總統李登輝奉安禮拜7日舉行，移靈車隊於9點20分左右抵達五指山國軍示範公墓。總統蔡英文、副總統賴清德等官員、將領陪禮迎靈，待禮敬結束後現場鳴葬槍3響，李登輝就此長眠五指山公墓，現場氣氛肅靜莊嚴。

奉安儀式於8點20分開始，移靈車隊從翠山莊出發，由李登輝孫女李坤儀夫婿趙贊凱捧著遺照、李坤儀捧著骨灰罈，在長媳張月雲等家屬以及牧師的陪同下，緩緩步出大宅，隨後便上車，由憲兵重機連車隊引導下直奔五指山。

移靈車隊9點20分左右抵達五指山國軍示範公墓，現場由國軍禮兵進行迎靈儀式，隨後進行奉安儀式，安放十字架、遺像、國旗盒、褒揚令及骨罐，接下來由家屬、蔡英文、賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇等官員獻花，行三鞠躬禮。

禮敬後，由台灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生進行基督教禮拜儀式，教友們一同獻唱詩歌，為李登輝祝禱；10點20分左右，儀隊於產業道路列隊，葬槍班鳴放葬槍3響，每響間隔10秒鐘，最後由號兵司安息號。

蔡英文率賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇等官員陪禮者迎靈。隨後，蔡英文、賴清德也將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，結束後由國防部鳴葬槍3響，李登輝也就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。

▼憲兵鳴葬槍3響，李登輝奉安儀式禮成。（圖／翻攝ETtoday直播）



▼故前總統李登輝奉安儀式，蔡英文獻花。（圖／ETtoday攝影中心攝）

