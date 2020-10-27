居家檢疫四度趴趴走遭罰100萬！新北男「管收」關3個月嚇到：願分65期繳

▲新北市籍李姓男子(左二)今年2月因居家檢疫卻四度趴趴走，遭桃園市衛生局重罰百萬元卻拒繳，法務部行政執行署桃園分署人員7月底拘提時一臉困惑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍李姓男子今年2月自大陸返台需居檢檢疫14天，但李在桃園市檢疫期間竟4度違規「趴趴走」，遭桃園市衛生局重罰1百萬元竟拒繳，法務部行政執行署桃園分署拘提李男，桃園地院裁定管收3個月27日到期，桃園分署指出，經執行官多次與李疏導後，李男同意辦理65期分期繳款百萬元，今天先繳納1萬2千元頭期款後獲釋，李強調不願意再被管收，願意分期償付罰鍰。

▲新北市籍李姓男子(左二)今年2月因居家檢疫卻四度趴趴走，遭桃園市衛生局重罰百萬元卻拒繳，法務部行政執行署桃園分署人員7月底拘提送入管收所。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

設籍在新北市八里區的李姓男子，但獨自在桃園市租屋，今年2月底從大陸廈門返台，依防疫規定須居家檢疫14天，但期間卻被查出4度違反規定外出「趴趴走」，市府衛生局依規定重罰1百萬元，但李卻拒繳且多次嗆聲絕對不付錢，分署經多次到其租屋處撲空，終於在今年7月28日將其拘提到案，經由桃園地院裁定管收3個月，李在桃園監獄看守所附設管收所管收3個月後到27日期滿。

據桃園分署主任執行官黃有文指出，李男在桃監管收所管收3個月期間，執行官曾10次前往探視疏導，李男多次表明不願再被管收，同意分65期繳付百萬罰款，李男原本希望管收期間先交頭期款2萬元，但家人與朋友無人願意伸出援手，因此僅繳納2千多元後無力再繳，27日下午獲釋前終於籌到1萬2千元繳納頭期款，後續每期須繳納1萬5千元，如連續未繳，分署不排除進行第2次強制管收，李男承諾一定會如期繳付，因為他不願意再被管收了。

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