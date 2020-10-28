北捷驚現剪髮變態魔！正妹伸手摸驚覺一大撮不見　剪刀手特徵曝

記者黃彥傑、徐愷昕/台北報導

一名女子26日晚間從內湖捷運站出站搭乘手扶梯時，突遭後方男子「剪頭髮」，她當下整個被嚇傻，心情驚悚到炸裂，遂趕緊向站務員反應。對此，警方表示並未接獲通報及報案，但經洽詢站務員後確定有此事，目前已調閱錄影監視影像，掌握嫌疑人，希望能盡速釐清案情。

▲捷運內湖站一名女子遭後方男子快速剪髮，警方目前已調閱監視器畫面，掌握犯嫌特徵。（圖／記者黃彥傑翻攝）

受害女子於Dcard發文指出，26日晚間她出捷運站搭乘手扶梯時，突然覺得後腦勺頭皮癢癢的，當時回頭看了一下，發現一名男子快速把手縮回口袋，行徑相當怪異，她表示起初並不以為意，但進到附近超商後摸了一下頭，才發現原來自己的頭髮被剪下一大撮，瞬間驚悚得不知如何反應。

女子再稱，案發當下她周遭的人不算少，但因為對方離他很近，拿的又是化妝包放的那種小剪刀，行為實在不容易被人發現，就連她事後回捷運站麻煩站務員調出監視器，畫面中看起來也就像對方只是伸出手摸一下頭髮，甚至拍不到犯案的剪刀。

▲受害女子表示，自己伸手一摸後發現頭髮掉了一大撮。（圖／翻攝Dcard）

對此，轄區警察隊表示，案發時未接獲通報及報案，但經洽捷運內湖站詢問站務人員後，確定26日22時10分有一女性乘客向站務員反映遭人剪頭髮，只請站務人員留意，沒有報案。

警方指出，目前已於Dcard留言聯繫該名受害女子，並已調閱錄影監視影像，掌握嫌疑人，另根據女子闡，該名男子年約25歲，身高約175公分，大家可多多留意。

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