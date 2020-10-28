全聯6折看緣分？他跪問神秘時段　釣出內行人驚曝「有美國牛排」

▲全聯福利中心「6折優惠」可遇不可求？引發網友熱烈討論。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／柯沛辰報導

全聯福利中心商品不時出現6折、8折優惠，吸引不少人爭相搶便宜。一名網友就好奇，究竟6折優惠何時會出現？又有怎樣的條件？沒想到發文詢問後，真的釣出內行網友解惑，引發一陣熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，現在月底了，他手頭有些拮据，想要去全聯搶購限量6折商品，但完全不知道如何下手，所以想發文請益大家「6折商品都出現在哪個時間點？」

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▲有網友指出，8折是保鮮日隔天到期，6折是當天保鮮到期，具體時段每間店不一樣，「可以偷問店員」。（圖／記者曾筠淇攝）

許多人看完紛紛留言，「很難遇到6折商品，一大早開門，看到都是8折居多」、「我們這裡都原價」、「6折真的很難見，我家這邊8折居多」、「我家天母約下午3點」、「台中北屯這邊一早8點多就會貼一堆6折，反而沒看過8折」、「大部分中午就會有，不然直接問店員」、「我是早上10點多，都有美國牛排6折」、「拮据應該去傳統市場，怎麼會去全聯？」

不過，也有許多內行網友解答，「貼折扣的時間，每間店不一樣，你可以偷問店員，8折是保鮮日隔天到期，6折是當天保鮮到期」、「也要看當地消費人流，如果人多，就很少會有6折」、「每家店真的都不一樣，問你家那邊的比較準」、「如果那家店生意好，通常不會有商品放到6折出清」引發討論。

▼原PO月底拮据，上臉書請益「6折商品都出現在哪個時間點？」（圖／翻攝自臉書社團／我愛全聯-好物老實説）

▼許多網友分享自身經驗，建議原PO可以多觀察。（圖／翻攝自臉書社團／我愛全聯-好物老實説）

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