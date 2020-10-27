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訂位牛排夯店「5分鐘回現場氣炸」　櫃台搞丟單子：可以不吃！

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▲▼牛排。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO吃牛排，吃到滿肚子氣！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

吃美食排隊是種美德，不過絕無法容忍店家劃位疏失，還一副理直氣壯！一名女網友抱怨，日前吃牛排店，在現場拿到第4號號碼牌，怎料5分鐘後回到現場，櫃台改口是第5號，並坦承把「號碼單子弄不見了！」原PO的家人反問，「怎麼不能重新寫一張4號？」卻遭到顧台反嗆「不吃，可以不要吃！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，上周日（25）日想吃連鎖牛排店，礙於現場沒車位，原PO先下車跟櫃台訂位，並安排第4號順位入座。怎料5分鐘後，原PO停妥車並走回店面，櫃台告知變成5號。家人與店員的對話如下：

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家人：剛剛不是說4號，為什麼現在變5號？

店員：因為我把單子用不見了

家人：那我們是下一組嗎？

店員：對，你們是下一組

家人：那單子怎麼不能重新寫一張4號？

店員：不吃，可以不要吃

原PO強調，由於現場有另一位客人也在等候，家人只是想確定，號碼順序是否搞錯罷了。對於櫃台人員撿到槍的態度，原PO推測，「這回答問題的語氣，我猜應該是老闆」，並討拍「單子用不見，不是我們的錯吧？」

▲▼吃牛排，排隊被跳號，店員：因為我把單子用不見了（圖／翻攝爆怨2公社）

▲網友也替原PO抱不平！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，底下網友狂搖頭直呼，「無法補回4號給你的原因是，那個4號給了別人，而那人已經在裡面用著餐了」、「一次店，真心不推」、「這口氣，氣都氣飽了...我情願回家吃泡麵」、「感覺很多店展店速度太快，就會發生員工素質參差不齊，然後把店搞壞的情形」、「不會再吃第二次，夜市牛排都比他好吃」、「我會當著這位店員面前撥打客服專線」、「這樣回答誰聽了會高興，缺乏員工教育訓練吧」。

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