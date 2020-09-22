米其林主廚愛用神刀「1.5折起」！全聯推西班牙料理神器集點換購

▲全聯此次與西班牙知名廚具阿科斯（ARCOS）合作推出全新一檔集點換購活動，「1.5折起」可入手米其林主廚愛用神刀！（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

米其林主廚指定神刀來了！全聯此次與西班牙知名廚具阿科斯（ARCOS）合作，推出全新一檔印花集點換購活動，只要集滿指定印花，就能用最低市價「1.5折起」的價格，輕鬆入手米其林主廚的料理神器，除了多款名刀，還有「16合一」功能的氣炸烤箱，可滿足多種料理需求，還隨機附有米其林主廚量身訂製菜單，約市價3.6折起可換購。

「ARCOS阿科斯」是西班牙歷經300年工藝傳承的名刀品牌，也是眾多米其林名廚愛用的指定刀具，今年品牌代言人是西班牙米其林二星主廚馬力歐·桑多瓦爾（Mario Sandoval），推出米其林主廚聯名廚具，純白時尚象徵讓一切回到最純粹的起點，著重在料理時的那份初心。

▲西班牙米其林二星主廚馬力歐·桑多瓦爾（Mario Sandoval）（圖／業者提供）



ARCOS米其林主廚聯名刀具材質選用NITRUM®獨家不鏽鋼刀片，除了「西式主廚刀」、「日式三德刀」、「中式菜刀」及其他週邊配件外，也獨家在台推出米其林二星主廚Mario Sandoval聯名氣炸烤箱，同時與全聯獨家合作推出全店印花集點換購活動，只要集滿指定印花，就能用最低市價1.5折起的價格輕鬆入手。

今（22）日駐台知名西班牙主廚Daniel Negreira也親自以廚具示範料理，藝人鄭元暢近來熱中不專業料理，也擔任副主廚一同展現刀工；「全聯先生」也分享以聯名氣炸烤箱，示範居家懶人料理。

全聯行銷部協理劉鴻徵分享，刀具在全聯的集點換購活動一直都非常受歡迎，過去消費者已經累積換了240萬把刀，此次與米其林主廚愛用料理神器合作，期待再掀起一波換購潮。

▲米其林主廚愛用神刀！全聯此次與西班牙知名廚具阿科斯（ARCOS）合作，推出全新一檔印花集點換購活動。（圖／記者林育綾攝）



此波換購自9月25日至2021年1月21日，共17週期間內，單筆消費每滿200元即贈印花1枚，最少只需集滿20枚印花，就可加價換購一款ARCOS阿科斯與米其林主廚聯名廚具。同時，全品項還可扣800或1,600福利點，馬上加價換購，等於平均下來最低只要市價的1.5折起。

▲ARCOS 阿科斯米其林主廚系列 「日式三德刀」18公分，市價4,180元，全聯換購約2.3折起。（圖／業者提供）

全聯表示，觀察到有許多家庭反應市面上氣炸鍋的容量太小，無法快速一次烹飪多樣料理，因此這檔特別推出由西班牙米其林二星名廚Mario Sandoval馬力歐·桑多瓦爾所監製的「多功能氣炸烤箱」，具備符合台灣料理習慣的「16道智能菜單」，並附贈獨家量身訂製米其林食譜，不僅能解決家庭需求與廚房空間有限的問題，更能讓每個人在家就能輕鬆享用米其林級料理。只要集滿40枚印花或用1,600福利點，即可以3,999元加購，或集滿80枚印花則可以3,499元加購，等於最低市價3.6折起。





▲Mario Sandoval馬力歐·桑多瓦爾所監製的「多功能氣炸烤箱」，具備符合台灣料理習慣的「16道智能菜單」，並附贈獨家量身訂製米其林食譜。（圖／業者提供）