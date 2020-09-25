全聯推「懶人烤肉食材」中秋月8折起！加碼送燒肉名店加菜券

▲全聯中秋烤肉月開跑，相關產品8折起。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

全聯「中秋烤肉月」開跑，即日起至10月15日烤肉相關商品全面8折起，另在9/25～10/4推出期間限定、免自行醃製的「懶人烤肉食材」，還有貼體包設計、超過40款禮盒。業者更在中秋月加碼贈送「燒肉名店加菜券」，只要在中秋月期間消費精肉或鮮魚滿300元即贈一張，包括胡同、碳佐麻里精品燒肉、燒肉同話、牛角等。

▲消費精肉或鮮魚滿300元，贈送一張「燒肉名店加菜券」。（圖／全聯提供）

全聯指出，身為全台灣最大的冰箱，近年來不斷訴求「全聯就是你家的二廚」，全台6座處理中心總共聘僱700位專業人員每日協助處理，提供優質的生鮮商品，而「中秋烤肉月」9/25～10/15期間集結中秋烤肉相關商品，包含肉品、海鮮、用品、飲料、啤酒等，祭出8折起優惠。

而期間限定9/25～10/4推出「懶人烤肉食材」，包括免自行醃製的醬漬照燒雞腿排肉、醬漬豬五花肉片、醬漬BBQ翅腿等7款商品，售價75元至148元。

▲▼考量外出烤肉擔心食材易腐壞，全聯推出「貼體包」系列。（圖／全聯提供）





此外考量外出烤肉擔心食材易腐壞，全聯推出「貼體包」系列，擁有高度保鮮、不易滲血水、方便好攜帶、減少剩食的4大特點，特別推出4款新品，包括熟成里肌豬排、熟成義式鱸魚排、挪威鮭魚菲力、柳葉魚等，透過貼體包設計，更能保持鮮美風味。另外，像是豬五花肉條、鮭魚菲力、日本生干貝、鮮凍大白蝦等也都是烤肉必買清單。

▲美式厚切培根。（圖／全聯提供）

全聯調理品牌美味堂今年也以「中秋夯烤串串燒 異國風味烤肉趣」為主題，9/25～10/4網羅歐美、台式、日式風格的多款烤肉小物，讓Party的選擇更豐富，通通百元有找。包括德式帶骨香腸、美式厚切培根串、瑞典小肉丸串，其中「台式糯米腸」自行搭配香腸，就變身夜市必吃的大腸包小腸！此次也推出多款「烤肉神器」，還有「中秋派對水果餐盒」幫助解膩。

▲頂好超市也在中秋節推出多種高CP烤肉組合、伴手禮優惠。（圖／頂好提供）

另外像頂好超市在烤肉部分，也推出高CP值烤肉組、以及各種頂級生鮮食材，包含七里香海陸烤肉組，嚴選日代頂級干貝、鮮撈海鮮、美味雞豬肉等多種高級食材；此外為了滿足肉食愛好者的需求，今年也推出七里香港式脆皮烤乳豬。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來