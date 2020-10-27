非裔男拿刀被警「連開多槍」擊斃　引爆費城反種族歧視暴動

▲美國費城反種族歧視暴力示威，一處銀行ATM遭示威者破壞。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國種族紛爭再起，賓州一名持刀黑人男子華勒斯（Walter Wallace Jr.）26日在費城西區遭警方擊斃，引發當地民眾暴力示威。據稱現場至少有30名警察受傷，其中包括一人被皮卡車撞傷。

根據福斯新聞報導，當地時間26日深夜，數百名費城民眾聚集在街頭抗議27歲黑人男子華勒斯遭擊斃事件，將其形容為警察針對黑人暴力的另一案例。示威者隨後往費城市警局方向遊行，警方則架起金屬路障阻擋。

報導指出，原本的示威遊行很快變成暴動，部分示威者縱火焚燒警車、垃圾箱，或是朝警方陣線投擲雜物。警方表示，至少有30名警察在過程中受傷，其中大部分是被磚塊或石塊擊傷，其中一名56歲資深警員則遭皮卡車撞傷導致腿部骨折送醫，所幸傷勢穩定。

費城警察局發言人證實，當晚至少有35人被捕，其中包括5名青少年，並沒收至少5把槍枝，但不願透露他們被指控的罪名。

警方表示，觸發遊行示威的槍擊事件發生在當地時間26日下午接近4時，當地警方接獲民眾報案稱，在費城科布斯溪社區（Cobbs Creek）有人持有致命武器。因此派遣2名警員前往查看，在現場發現男子華勒斯持刀靠近。

發言人說，現場警官喝令華勒斯放下刀子，但對方不予理會，並持續朝警員走近，2名警員因此朝對方連開數槍。警方表示，華勒斯被子彈擊中肩膀和胸部，現場警員立刻用警車將其送醫，但仍宣告不治。

目前尚不清楚警方究竟對華勒斯開了多少槍，但華勒斯的父親向媒體表示，他認為兒子至少被擊中10槍。華勒斯的父親表示，現年27歲的華勒斯患有精神疾病，生前正接受治療服藥；華勒斯的母親則質疑，為何警員不選擇使用電擊槍制伏嫌犯即可。

費城警察局和地方檢察官已經承諾會深入調查這起事件，但警方並未公布2名涉案警員姓名，只說2名警員當時都有配戴密錄器，目前暫時被調離街頭巡邏勤務。

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