台灣結合美軍「跳島制海」戰略　組「飛彈島鏈」封鎖共軍擴張

▲岸置機動型「魚叉」（Harpoon）飛彈的獲得，讓台灣成為操作該型飛彈系列大滿貫的國家。（圖／翻攝Wiki）



記者陶本和／台北報導

美國國防安全合作局（DSCA）26日公布，國務院已批准軍售台灣100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈。對此，國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，這與美軍「跳島制海」的戰略結合，成為「飛彈島鏈」封鎖共軍擴張。

DSCA於美東時間周一（26日）宣布，國務院已批准並通知國會最新一批售台武器，若最終通過成形，100套岸置魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）將會啟動運往台灣。

此項軍售旨在讓台灣的防空選擇更具彈性，在面對當前及未來的威脅時，有更足夠的能力進行抵禦。台灣未來面對海上侵略、進行沿岸封鎖以及抵禦水陸兩棲進攻時，能夠透過先行部署這套高度可靠且有效率的系統達到防禦作用，「這套系統能輕易被整合進現有軍事部署，收貨方軍隊接受這些系統時，不會有困難。」

對此，媒體指出，蘇紫雲針對近兩項的軍購分析，認為主軸是「精準彈藥先於載台」的思維，可使台灣在有限資源下獲得最大戰力，短時間內提升整體防衛能力。

在戰術層面上，蘇紫雲指出，25輛雷達車、100輛發射車，可合理預估將編成25個飛彈車中隊，每個中隊攜行16枚飛彈，相當於2艘巡防艦反艦火力，可打擊登陸船團，且共軍極難反制。

至於國際安全層級，蘇紫雲表示，近期主要是與美軍「跳島制海」戰略結合，北可連結日本西南小島封鎖宮古海峽、南可達巴士海峽，成為「飛彈島鏈」封鎖共軍擴張。

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