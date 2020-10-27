錯過教召通知小心被檢方通緝　國防部公布自保解方

▲軍方近期針對教召進行改革工作。（圖／步訓部）



記者陶本和／台北報導

針對國防部教召政策被認為有「大漏洞」，通知不到人，導致有些人不小心觸犯妨害兵役治罪條例，後備指揮部27日表示，這與事實不符，在105年3月時，就已經制定作業要點調整，並且有建立相關措施，供退伍8年內列管的後備軍人查詢。

根據國軍送給立法院的「提升後備戰力」專案報告，後備部隊將擴充至26萬8000餘人，訓練天數增長為14天，每人8年內最多召訓4次，編成的後備旅會分成「灘岸守備」、「縱深及城鎮守備」及「重要目標防護」三型，全案擬區分階段推動，預於2022年啟動。

不過，有基層檢察官向媒體透露，近期才處理10多件妨害兵役治罪條例案件，原因是這些後備軍人都沒有住在戶籍地，所以錯過教召通知，未來教召強度增強，如果沒有做好後備軍人的個資調查，恐怕會讓類似案件暴增；因此建議國防部，不妨與戶政單位或里長結合，更新後備軍人的聯絡方式後再發通知，免得讓檢方的通緝令淪為另一種找人的教召令。

對此，後備指揮部表示，105年3月起，為達簡政便民及兼顧後備軍人管理目標，已制定「受理教育召集令送達處所申請變更」作業要點，每年2月由召集查詢系統公告召集流路後，應召員即可於召訓前55日，至鄰近縣市後備指揮部申請辦理教育召集令寄送指定地址。

另外，後備指揮部強調，各召訓單位於訓前60天，均針對應召員實施連訪作業，以維個人權益。自施行後，因教召未到移送法辦確定判刑者，已逐年降低。

後備指揮部表示，自105年起針對出國者隔年再召、開辦網路召集查詢系統及簡訊通知召集等措施，均是為降低應召員以出國名義辦理核免及相關便民政策，與核免率無關。此外，也歡迎退伍8年內列管之後備軍人，若有相關疑問，可致電0800-077775轉4詢問。

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