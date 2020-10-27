反萊豬爆口角！豬農扯蔡英文沒兒女　莊瑞雄嗆「嘜歐北供」

▲豬農蔡德福跟立委莊瑞雄爆口角。（圖／翻攝國會轉播）



記者蔡文鈴／綜合報導

立法院26日舉行「國內禁用萊克多巴胺、國外牛豬不在此限」的行政命令審查公聽會。雲林縣養豬協會理事蔡德福上台發言時表態反對萊豬進口，質疑政府「何什麼要給我們吃這款有毒的東西」，是不是因為妳沒生兒育女？台下民進黨立委莊瑞雄隨即回嗆，「賣歐北供，不要亂牽扯」，兩人一來一往互嗆，場面火爆。

蔡德福表示，為什麼政府要用這種有毒的東西給我們吃，我們養豬都很嚴格把關不用抗生素，政府也會定時抽查，因為這些藥物殘留會影響國民健康，「那麼大有為政府，為什麼要用這款有毒的東西給我們吃」，暗指總統蔡英文是不是因為沒有生兒育女，沒有子孫？

此時，莊瑞雄於台下反嗆，「你不要亂講話，講這些，不要亂牽扯」，蔡德福則反批莊瑞雄是「鴨霸、威權」的人，要莊瑞雄尊重他的發言時間，莊瑞雄也說，那你講你的，不要亂牽扯。

莊瑞雄隨後於台上發言時也表示，當時蔡德福在台上發表意見時都很認真聆聽，認何反對意見都接受、尊重，但是聽到說蔡英文沒子沒孫，「這樣人身攻擊我反對，其他我都尊重」。

莊瑞雄強調，會把這些反對意見蒐集彙整，提給農委會，一定會慎重處理所有各界意見。