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陳其邁開鍘酒駕警察被嫌出手太重　直接記2大過免職關鍵原因曝

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▲陳其邁市政總質詢,陳致中 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

記者陶本和／台北報導

近日高雄市傳出兩起員警酒後駕車事件，市長陳其邁直接祭出「記二大過免職」的最嚴格標準懲戒，引起輿論熱議。對此，相關人士表示，陳其邁的出發點很簡單，員警是第一線執法者，如果連自己都沒有辦法扮演好榜樣，人民怎麼可能會信任和願意配合政府施政，「酒駕零容忍」就是市府政策。

根據資料顯示，六龜分局萬山派出所長、六龜分局茂林分駐所警員23日分別傳出酒駕事故，茂林的部分酒測值高達1.2毫克，而且已經是累犯，依公共危險罪移送橋頭地檢署。

內情人士說，「1.2毫克是什麼狀況？至少超過10瓶啤酒，會出現嗜睡、恍神、視力模糊、站立不穩，整個人都是在『半夢半醒之間』，失去判斷力。」

該人士說，員警休假聚餐無可厚非，但忘記自己的警察身份，知法犯法酒駕做最壞示範，「根本找不到原諒的理由」，這也是陳其邁會如此嚴厲的關鍵。

對於外界有聲音認為警方懲戒有一定標準，不是「說兩大過就兩大過」，相關人士指出，根據內政部警政署訂定警察人員酒駕懲處標準，「最低懲處額度」是一大過；此外，根據「警察人員駕車安全考核實施要點」第九點：「各警察機關審議懲處案件，得衡量事實情節，依據警察人員獎懲標準等相關規定酌予加重或減輕處分。這也就是說，要求記兩大過「完全符合規定」。

相關人士直言，「酒駕零容忍」就是市府的政策，特別是具備公權力的市府同仁，更應將自己作為表率，不然如何要求市民守法？

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