蘋果無線充電板「AirPower」掰了！　傳該項目研發胎死腹中

▲傳出蘋果取消了無線充電板 AirPower 的項目。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果傳聞的無線充電板「AirPower」傳出可能胎死腹中，國外爆料人士 Jon Prosser 透露，蘋果從 2021 年的時程表中刪除了 AirPower 預定的相關測試，並表示它似乎已被取消。

據 Jon Prosser 在推特貼文中指出，他的消息來源懷疑 AirPower 是否還會被再次使用。不過 Jon Prosser 素來爆料紀錄不佳，因此他洩露的消息僅供大家參考。

AirPower 在 2017 年就發布了，蘋果最初將它視為一款能為整個 Apple 行動設備生態系統提供服務的充電器，如當年在 iPhone X 活動中所展示的，AirPower 的初始版本能夠為包括 Apple Watch 在內的三台設備供電，可實現自由放置充電。

然而經過多次推延，蘋果於 2019 年正式取消 AirPower，並拒絕透露終止項目的原因，隨後的報告中指出似乎與過熱有關。今年有傳聞蘋果恢復其原型設計和測試，並透過 A11 處理器進行高級電源管理，以解決過熱問題。

若傳聞屬實，蘋果可能以新的 MagSafe 無線充電系統來取代 AirPower。MagSafe 與 iPhone 12 系列共同推出，是一種磁性充電格式，可達到 15W 快充，並有保護殼、皮夾和其他各種配件。

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