2公尺長小行星11/2「剃地球平頭」　媒體憂美選受擾

▲天體學家泰森證實，2018VP1小行星將在美國大選前一天撞擊地球。（圖／翻攝自NASA JPL）

記者葉睿涵／綜合報導

最近有新聞報導，一顆小行星將在美國總統大選投票前一天撞上地球，導致人類的民主制度受威脅。著名天體物理學家泰森（Neil deGrasse Tyson）證實，這顆名為2018VP1的小行星正以每小時4萬公里的速度向我們衝來，並將在11月2日撞擊地球。

綜合BBC、福斯新聞報導，泰森在Instagram上風趣地表示，小行星2018VP1是一個冰箱大小的太空岩石，它將在11月2日，也就是總統選舉的前一天給地球「剃個平頭」（意即擦過地球）， 但它的大小並不足以為地球造成傷害，所以如果世界在2020年終結，那絕對不是宇宙的錯。

美國國家航空航天局（NASA）早前指出，這顆小行星直徑長約2公尺，「但這顆小行星擊中地球的機率只有0.41％，如果它真的進入大氣層，它將因體積極小而自動解體，不會對我們造成影響，更別說是帶來世界末日了。」

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