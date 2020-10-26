　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲飯店,飯店房間,飯店備品,備品,飯店櫃台,泳池,飯店大廳,插座,泰國飯店,飯店休息區。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲飯店備品。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者黃可昀／綜合報導

在外住宿飯店都會準備牙刷、沐浴乳等備品，有些人習慣退房前將沒用完的消耗品帶走，難道此舉等同於貪小便宜嗎？一名網友先前在PTT表示，男友每次去住五星級飯店都會把梳子、沐浴乳帶走，甚至連衛生紙也不放過，讓她覺得十分困擾，認為對方節儉到誇張的地步。

原PO在PTT表示，男友個性相當節省不浪費，去住飯店都會把用拆封過的消耗品掃光，「他竟然連沒用完的衛生紙也整盒拿走」，她第一次親眼目睹簡直看傻，但男友認為「花錢就要花的實在，可以拿的要一併拿走」，久而久之她也被這說法說服，和朋友出去玩的時候也習慣帶走消耗品，結果卻被朋友嗤之以鼻，似乎是自己愛貪小便宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這篇貼文是2017年所發布，近日再度被網友翻出來討論。有人回文說，既然都已經花錢住宿，房間內的消耗品也算是自己買的，要用完或是帶走都是個人權益，「為什麼就不能拿著走呢？」

▲▼飯店客房沖泡式咖啡茶包，即溶式咖啡茶包，旅館沖泡式咖啡茶包,沖泡式咖啡,沖泡式茶包。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沖泡式茶包也可以帶走。（示意圖／記者蔡玟君攝）

許多網友透露，他們去住飯店也習慣把消耗品帶走，小包裝的沐浴用品之後自己出去玩也用得到，且這些東西原本就含在房價內，「不拿也是被員工丟掉，所以拿走這些消耗品並不是貪小便宜」、「消耗品我會拿除了衛生紙，有時親戚來玩過夜，就可以拿這個給他用」、「消耗品包含在房價內，所以拿不拿都沒有道德問題，那本來就是已經付過錢可以拿走的」、「以房務角度，你全拿他才省事，補消耗品才不用去思考現有多少要補多少，因為都是帶一套去整理房間。」

至於上一位客人沒用完的消耗品是否會丟掉？擔任過房務人員的網友指出，「沒拆封的備品會沿用，衛生紙沒用完的也會，除非剩太小捲才會收走」、「大飯店都是全丟消耗品，多數小飯店才會沿用衛生紙。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
拿中獎發票換錢！行員愣：這張是1000萬的　他內心暗爽下秒G
八仙塵爆康復「爽玩夜店、半套」　癡情妹陪創業遭劈腿：他封鎖我
克蕭硬起來！世界大賽先發2連勝　G5道奇4比2退光芒聽牌
陪酒當坐月子！23歲母剛生完就被逼下海抵債　2幼女慘淪「肉票
桃園4歲女童遭「乾爸」痛毆滿臉瘀青進加護病房　生父說話了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　莊瑞雄爆氣「這是人身攻擊」

颱風排隊而來 ！　19號「天鵝」本周有機會生成動向曝光

「萊豬犧牲台灣農業」　民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

開夜車去羅東！2歲女兒突喊「怕怕、叔叔」　過來人：那段路很陰

國道台南段改路標在地人罵爆　高公局急修正曝「新版出口預告」

本週口罩懶人包出爐！　少女系「蜜粉黃、櫻花粉」先搶先贏

農地違章工廠只拆1家！陳吉仲：年底地方政府沒拆斷水電

國道台南段改路標被罵爆：到底指哪？　林佳龍急令：先恢復舊指標

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜

豬農大罵蔡英文沒生兒育女　莊瑞雄爆氣「這是人身攻擊」

颱風排隊而來 ！　19號「天鵝」本周有機會生成動向曝光

「萊豬犧牲台灣農業」　民團批陳吉仲雙標不配擔任首長

開夜車去羅東！2歲女兒突喊「怕怕、叔叔」　過來人：那段路很陰

國道台南段改路標在地人罵爆　高公局急修正曝「新版出口預告」

本週口罩懶人包出爐！　少女系「蜜粉黃、櫻花粉」先搶先贏

農地違章工廠只拆1家！陳吉仲：年底地方政府沒拆斷水電

國道台南段改路標被罵爆：到底指哪？　林佳龍急令：先恢復舊指標

打完流感48hr內就有症狀！醫曝「不良反應」關鍵期：急性病程很快

敬鵬遭控月工時300小時不給加班費　勞工：薪水拿命來換的

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

曾遭開除黨籍！「前解放軍總參之子」羅宇在美病逝　享壽76歲

無薪假小幅增加　勞動部：目前每月統計已逐漸下降

日職／選秀今登場田澤純一非首選　廣島首輪候補冬盟救援王

連續27天！豆府餐飲人蔘雞系列料理買一送一　每店限量100份

親信染疫連環爆　美副總統彭斯堅持「趕場造勢」全國趴趴走！

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」！月租90萬賣Buffet　嗆：比漢來好

盼新賽季明年夏天結束　里拉德：願12月比賽就開打

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

生活熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

放火脫困後秒提告　網：很好示範

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

孫女滿月祭祖！婆婆冷回：女的不用拜

三重女違建出租　市府搭鷹架強拆

爬山照曝！台中男打疫苗病危　女兒哭：健康的人變這樣

幫螞蟻「席開6桌」　網笑噴：一起上路吧

士林夜市攤販淚「已關100多家」

八仙塵爆康復「爽玩半套」　癡情妹遭劈腿

莫拉菲今將轉中颱！　下波冷空氣挑戰15度新低溫

急凍變天台北探16°C　莫拉菲將誕生

莫拉菲長胖增強轉中颱！下波降雨時間曝

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

更多熱門

相關新聞

賽車場新玩法飯店直接蓋在彎道旁

賽車場新玩法飯店直接蓋在彎道旁

躺在床上就能看賽車呼嘯而過！作為國內唯一運行中的G2等級國際賽道，麗寶斥資6億打造的賽車主題旅店近期展開試營運，對熱血車迷來說最大賣點即是緊鄰賽道，躺在床上就能將大半彎道盡收眼底，還能近距離感受血脈賁張的刺激賽事，未來也將推出「住房＋自駕」方案，讓遊客也能開著愛車親自進入賽道體驗

高雄知名旅館被爆櫃台禁戴口罩　衛生局急查

高雄知名旅館被爆櫃台禁戴口罩　衛生局急查

前員工控飯店禁止櫃台戴口罩　業者：作業疏失

前員工控飯店禁止櫃台戴口罩　業者：作業疏失

訂房網「比飯店官網還貴？」　內行曝3巨雷

訂房網「比飯店官網還貴？」　內行曝3巨雷

結合五星主廚手藝　新北山藥快餐車

結合五星主廚手藝　新北山藥快餐車

關鍵字：

消耗品備品飯店住宿

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

放火脫困後秒提告　網：很好示範

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

51歲男接種流感疫苗「10天後病危」

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面