男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜

▲飯店備品。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者黃可昀／綜合報導

在外住宿飯店都會準備牙刷、沐浴乳等備品，有些人習慣退房前將沒用完的消耗品帶走，難道此舉等同於貪小便宜嗎？一名網友先前在PTT表示，男友每次去住五星級飯店都會把梳子、沐浴乳帶走，甚至連衛生紙也不放過，讓她覺得十分困擾，認為對方節儉到誇張的地步。

原PO在PTT表示，男友個性相當節省不浪費，去住飯店都會把用拆封過的消耗品掃光，「他竟然連沒用完的衛生紙也整盒拿走」，她第一次親眼目睹簡直看傻，但男友認為「花錢就要花的實在，可以拿的要一併拿走」，久而久之她也被這說法說服，和朋友出去玩的時候也習慣帶走消耗品，結果卻被朋友嗤之以鼻，似乎是自己愛貪小便宜。

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這篇貼文是2017年所發布，近日再度被網友翻出來討論。有人回文說，既然都已經花錢住宿，房間內的消耗品也算是自己買的，要用完或是帶走都是個人權益，「為什麼就不能拿著走呢？」

▲沖泡式茶包也可以帶走。（示意圖／記者蔡玟君攝）



許多網友透露，他們去住飯店也習慣把消耗品帶走，小包裝的沐浴用品之後自己出去玩也用得到，且這些東西原本就含在房價內，「不拿也是被員工丟掉，所以拿走這些消耗品並不是貪小便宜」、「消耗品我會拿除了衛生紙，有時親戚來玩過夜，就可以拿這個給他用」、「消耗品包含在房價內，所以拿不拿都沒有道德問題，那本來就是已經付過錢可以拿走的」、「以房務角度，你全拿他才省事，補消耗品才不用去思考現有多少要補多少，因為都是帶一套去整理房間。」

至於上一位客人沒用完的消耗品是否會丟掉？擔任過房務人員的網友指出，「沒拆封的備品會沿用，衛生紙沒用完的也會，除非剩太小捲才會收走」、「大飯店都是全丟消耗品，多數小飯店才會沿用衛生紙。」