多次搶救OHCA病患成功　南門專責救護隊黃振彬獲十大傑出救護技術員殊榮

▲台南市消防局第七大隊南門專責救護隊隊員黃振彬，經激烈角逐榮獲全國十大傑出救護技術員特別獎的殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

社團法人台灣急診醫學會為了推動我國到院前救護系統，鼓舞緊急救護技術員的士氣，每年皆會舉辦全國十大傑出救護技術員的甄選，今年台南市消防局第七大隊南門專責救護隊隊員黃振彬，經激烈角逐榮獲全國十大傑出救護技術員特別獎的殊榮，並於台南市政會議上，接受市長黃偉哲頒獎勉勵。

南門專責救護隊黃振彬，過去在16年消防救護生涯以來，於救護現場或送醫途中，針對呼吸急促、胸痛、低血糖、休克、腦血管急症等各種危急病患之處置，均能臨危不亂給予適切的治療及判斷，顯現高度專業，更在OHCA救護現場常能建立靜脈輸液管道，及時給予腎上腺素藥物治療，救活多位OHCA病患，避免家庭破碎悲劇，其中4位腦神經功能復原良好。

最近一次的成功救援案件就在2020年4月，1位危急病患在洗腎診所突然失去呼吸心跳，黃員到達現場後，與診所醫護人員合力救助，在給予CPR、電擊、實施靜脈注射及腎上腺素藥物治療等措施後，病患終於恢復心跳，並經送往成大醫院救治後順利出院，此案件也獲消防局頒發「生命之星」獎座嘉勉。

到院前緊急救護工作隨著人口老化與民眾意識抬頭而持續攀升，目前救護勤務甚至佔消防工作將近8成左右，為了帶給市民更好的院前救護服務，台南市消防局局長李明峯秉持著市長黃偉哲「做得更好，過得更好」的施政理念，在面對現場的救護勤務皆進行現場環境的安全評估，再進行各項專業的救護處置，讓傷病患得到最大的幫助。

黃振彬表示，感謝台南市政府與社團法人台灣急診醫學會對緊急救護技術員的肯定及支持，能夠獲獎是身為緊急救護技術員的最大榮耀，不過甜美的果實不能成為停滯不前的藉口；相反地，應該持續學習、承先啟後，讓台灣的緊急醫療救護與時俱進，引用美國心臟醫學會急救指引開宗明義的格言：「當意外降臨，生命驟然而止時，如果我們能有機會在現場，就要阻止它的發生。」，期許自己往後在緊急救護這條路上能持續努力往前，帶給市民朋友更安全的救護環境。

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