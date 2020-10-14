中科院技術員「眼花」看錯遭重罪起訴　偽造文書輕判定讞

▲中科院技術員因錯看標案內容，結果遭重罪起訴。此為示意圖。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

中科院辦理「天鷹專案」，技術員蕭振益誤以為標案中有爬坡最低速度的門檻，向上反映，而資訊通信研究所電子戰組組長周志隆擔心來不及交車會被懲處，竟指示吳姓研究員要求廠商變造數據應付。檢方以貪污重罪起訴，一審重判6至7年徒刑。但上訴二審後，改認定他們僅為偽造文書罪，輕判1年2月以下的刑度，案經上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

本案因陸軍司令部委託國家中山科學研究院辦理「天鷹專案」，再由軍備局採購中心採購，2011年5月由神通電腦得標，神通電腦派員承辦這項業務。但中科院承辦的技術員蕭振益竟眼花看錯，誤以為載具部分有爬坡最小速度的需求，也未通知得標的廠商神通電腦公司改善、拆除、重作或更換新品。

蕭男向上級反映，當時資通所電子戰組組長周志隆考量交車時間將近，且採購契約已經多次修過，如果還要再修改契約，會更加耗時、浪費。周男擔心因此被懲處，再加上神通電腦交的車的確是採購契約要買的載具，竟指示屬下吳姓研究員，要求廠商代表更改數據。吳男2013年間做出「XC00A09L車載式雷達信號產生器合格標準表」的不實文書。

檢調單位接獲檢舉後，進行查辦，最後桃園地檢署認定周男等3名公務員與廠商代表涉犯《貪污治罪條例》「圖利」等相關罪嫌，提起公訴。一審法院審理後，認定周男等3人有罪，均判刑7年、褫奪公權4年，廠商代表判刑6年、褫奪公權4年。案件上訴二審。

高院二審審理後，卻出現不同認定。高院認為被告等人的行為僅是行政疏失、怠惰，未構成圖利重罪；另外廠商交付的車輛也是標案需求車輛，未獲得不法利益。高院因此改依照「共同犯行使變造私文書罪」，將周男、蕭男、廠商代表分別判刑6月、6月、5月徒刑，得易科罰金，其中廠商代表還緩刑3年；另外依照「行使公務員登載不實文書罪」，將吳男判刑1年2月徒刑，緩刑4年，緩刑期間須向公庫支付20萬元。案件再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。