角頭「要命小方」前妻！大姐頭進台中女監淪人肉沙包　血淚信曝光

圖文／鏡週刊

台中警方4年前破獲販毒集團，逮捕綽號「姐姐」的首腦常新汝，常女是中部知名角頭「要命小方」方敏懿的前妻，作風剽悍還擁槍自重，不料，在江湖上叱吒風雲的大姐頭，入監後卻被一名女獄友霸凌，甚至被打到鼻青臉腫，常女除了提告，還指控台中女監放任不管，讓她吃盡苦頭，特地從獄中寫信向本刊投訴，希望能把自己宛如電影《女子監獄》的悲慘遭遇公諸於世。

常新汝在信中表示，在台中女監屢遭一名王姓獄友索討財物或生活用品，她因無法滿足對方的需索，竟慘遭霸凌欺壓，甚至痛毆成傷，但管理員不僅放任不管，還出言嘲諷，讓她苦不堪言。

常新汝告訴本刊，今年5月間，她坐在自己的座位用餐，不料卻突然被人從背後猛烈攻擊，王女揮拳毆打她的頭部及背部，她根本來不及還手就被打趴在桌上，這時現場的管理主任才緩緩上前制止，過了一陣子，另一名管理員帶著手銬把王女帶到違規房。

常新汝告訴本刊，台中女監的管理問題不只這一樁，甚至還不讓她吃藥。她出示自己的診斷證明及重大傷病卡表示，2016年12月開始，她因不自主哭泣、睡眠障礙及大聲叫喊等症狀，經中國醫藥大學附設醫院診斷為「雙極性情感疾患」，也就是躁鬱症，領有精神科重大傷病卡，2018年6月還因病情嚴重，被轉至桃園精神病監治療，直到去年8月穩定後，才移回台中女監。

但去年11月，常新汝因為遺失精神科藥物，向陳姓管理員提出回診拿藥的要求，陳卻回她：「精神科的藥可吃、可不吃！」導致她停藥20天，引發躁症、焦慮、失眠等症狀，直到今年1月病情更加嚴重，監所才同意讓她回診。

此外，今年7月常新汝曾因出現心室震顫、脈搏過慢、呼吸急促等症狀昏厥，經獄中醫師診斷應立即就醫急診，但徐姓衛生科長只是幫她把個脈，就認定無須送醫，還當眾羞辱她說：「要看的應該是精神科！」讓她氣得痛批台中女監根本不把受刑人的生命當一回事。

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