台中「重量級女囚」打趴大姐頭！　還性侵室友：紅燈擋不住流氓

圖文／鏡週刊

台中警方4年前破獲販毒集團，逮捕綽號「姐姐」的首腦常新汝，常女是中部知名角頭「要命小方」方敏懿的前妻，作風剽悍還擁槍自重，不料，在江湖上叱吒風雲的大姐頭，入監後卻屢遭一名體重破百公斤的王姓獄友索討財物或生活用品，她因手頭並不寬裕，無法滿足對方的需索，竟慘遭霸凌欺壓，甚至痛毆成傷。

涉嫌霸凌、毆打常新汝的王姓受刑人也頗有來頭。幾年前，她在高雄女監服刑時，即因多次毆打、辱罵其他受刑人，尚未出獄就又被依傷害罪判刑，移監至台中女監之後，仍經常鬧事。

2016年12月，王女還二度憑著破百公斤的壯碩身材，壓制同房另一名女獄友，同時親吻對方頸部、胸部，雖然獄友呼喊拒絕，仍無法掙脫，王因此警告獄友：「如果妳現在不要，晚一點睡覺時妳會更慘！」之後，還打算以手指性侵對方，受害的獄友謊稱生理期還未結束，希望能讓王停手，不料，王女竟然反嗆：「紅燈擋不住流氓！」性侵得逞，隔天晚上，王如法泡製，再度以手指性侵得逞。

連續2天遭性侵，女獄友數度尋死、不斷自殘，後來還被診斷出罹患「泛焦慮症」，憤而對王女提告。王在法庭辯稱2人是情侶，否認強制性交，但法院根據監視器畫面及另一名同房獄友的證詞，將王女判刑4年2個月。連在獄中服刑，都還多次因犯罪被判刑，王女誇張的行徑令人嘆為觀止。

本刊調查，台中女子監獄近年曾爆發多起管理不當的爭議事件，2017年8月，一名受刑人疑似中風住院，但戒護人員未注意她的手銬鬆脫，結果她竟趁管理員不注意，企圖搶奪鑰匙打開腳鐐，所幸在隔壁休息的男性戒護員聽見呼救聲，向醫院保全人員請求支援，才阻止脫逃的事件發生。

同年10月，台中女監更發生受刑人將衛生衣綁在舍房上鋪床架、上吊身亡的命案，但監視器顯示，管理員在案發後半小時才發現，事後獄方的說法竟是「以為死者站著在看窗外風景」，令家屬及其他獄友難以接受。

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