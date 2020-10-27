　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不玩了！連鎖雞排店「爆退盟潮」　業者曝心酸：每片多賺10元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者蔡儀潔／綜合報導

餐飲業競爭激烈，近期就有不少大品牌的雞排店退出加盟，改在同一個地點自立門戶，以自己的品牌重新開張。業者透露背後心酸，因為今年雞價漲的太誇張，自己開店省下的成本，一片雞排能多賺10元。

▲▼ 雞排店退加盟 。（圖／東森新聞）

▲ 餐飲業競爭激烈。（圖／東森新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《東森新聞》報導，幾家大品牌雞排店近期紛紛有加盟主退出，以台北市為例，大同區一家開了15年的連鎖雞排店，老闆也在今年恢復「自由之身」。另外也有業者退出胖老爹加盟，改開俏王妃炸雞。

▼不少連鎖雞排店紛紛退出加盟 。（圖／東森新聞）

▲▼ 雞排店退加盟 。（圖／東森新聞）

▲▼ 雞排店退加盟 。（圖／東森新聞）

▲雞排進貨價不斷上漲 。（圖／東森新聞）

報導指出，加盟主之所以紛紛捨棄名店頭銜換招牌，因為自營成本還更低。有業者私下透露，因為今年雞價漲的太誇張，加盟店向總部進貨，原本一片雞排成本28元，8、9月漲到34至39元，對比自己開店凡事自己來，一片成本能壓到25至28元。

一名加盟改自營的業者則說，「你東西只要他（總部）有賣一定要向他買，今年台北市有8家像我這樣子（退加盟），因為他（總部）管得很多啦，動不動被他捉到 就是要罰錢。」

人事成本也是考慮重點。連鎖鹽酥雞店老闆李元祥表示，自己做的話人事成本較低，「加盟店有他那個專門在醃制的人，所以工錢會比較多。」

▲▼ 雞排店退加盟 。（圖／東森新聞）

▲自立門戶優缺點 。（圖／東森新聞）

報導指出，雞排店轉成轉成自營店，也許口味多少改變，但以這間雞排店來看，當初砸100萬元的設備留下來，也省下每年2500元加盟金，更少吞了不少罰款，因為像是私賣總部菜單裡沒有的食材，例如芋頭丸、年糕等，若被檢舉最少就罰15000元。疫情衝擊下雞排店不勘利潤被壓縮，多少也想逃離總部的成本綁架。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
好市多驚天低價！內行揭「尾數7＋＊」就是答案　一秒辨識出清品
林子偉遭下放3A　移出40人名單
快訊／和乘客吵架！他開700萬海神撞公車亭出氣　車主副駕目睹
直擊／小嫻十指交纏同居金剛ing！　烤肉趴輪抱小孩噴幸福
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多驚天低價！內行揭「尾數7＋＊」就是答案　一秒辨識出清品

扭蛋中獎率多少？藏壽司董事長：大祕密！　「鬼滅之刃」可能引進

只要堅持下去就會有成功　東森購物客服之星郭雅婷

不玩了！連鎖雞排店「爆退盟潮」　業者曝心酸：每片多賺10元

化糞池爆炸成黃金噴泉！北市拒收外縣市水肥　新北桃園人陷屎尿危機

網拍再現上架25個月「過期高蛋白」　買家5星好評：CP值超讚！

累得像狗！「天生勞碌命」星座Top5　網友讚準到想哭：人生好難

快訊／05：57宜蘭近海規模3.7地震　最大震度3級

可能又有颱風！彭啟明：滿希望接近台灣　周四冷空氣南衝轉雨探16度

陳時中投書土耳其媒體推抗疫「台灣模式」：WHO無法排除台灣

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

好市多驚天低價！內行揭「尾數7＋＊」就是答案　一秒辨識出清品

扭蛋中獎率多少？藏壽司董事長：大祕密！　「鬼滅之刃」可能引進

只要堅持下去就會有成功　東森購物客服之星郭雅婷

不玩了！連鎖雞排店「爆退盟潮」　業者曝心酸：每片多賺10元

化糞池爆炸成黃金噴泉！北市拒收外縣市水肥　新北桃園人陷屎尿危機

網拍再現上架25個月「過期高蛋白」　買家5星好評：CP值超讚！

累得像狗！「天生勞碌命」星座Top5　網友讚準到想哭：人生好難

快訊／05：57宜蘭近海規模3.7地震　最大震度3級

可能又有颱風！彭啟明：滿希望接近台灣　周四冷空氣南衝轉雨探16度

陳時中投書土耳其媒體推抗疫「台灣模式」：WHO無法排除台灣

光芒王牌的最終試煉　史奈爾G6背水一戰扛得住？

放火為什麼棄「北一女神」看上JKF妹青青？　他曝「5字關鍵」網怒了

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！　顏值爆高＋白嫩美肌網暴動

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

股匯不同調！新台幣大升近3角　來到28.61元

苗栗縣警局高階警官異動　主秘及新任4位分局長宣誓就職

賓士「發光」廠徽恐造成系統失靈　北美將召回1.3萬輛GLS、GLE

抗旱大作戰！行政院拍板14億抗旱水源備戰　日增70萬噸供水

台股下跌逾80點！12900關卡失守　台積電跌0.67%

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

51歲男打流感疫苗病危　神秘人捐醫藥費

放火脫困後秒提告　網：很好示範

天才衝衝衝播14年！網揭關鍵：形象改變了

旅外國人用健保　他一年燒掉健保225萬

去羅東！2歲女兒突喊「怕怕」　過來人：那段路很陰

19號颱風天鵝可能生成　周四變天！冷空氣往南衝探16度

幫螞蟻「席開6桌」　網笑噴：一起上路吧

累得像狗！「天生勞碌命」星座Top5　網友讚準到想哭

更多熱門

相關新聞

吃雞排被比特犬饋頭施壓　媽傻眼

吃雞排被比特犬饋頭施壓　媽傻眼

面對這個臉真的很難繼續吃！飼主Rou Rou這天在臉書分享，比特犬「老大」看到自己在吃雞排就突然跑過來，把頭饋在沙發邊定格了將近20秒，表情還超級可憐彷彿被虐待，讓Rou Rou忍不住翻白眼發文說，「不知道的還以為你餓了1個月！」

洗珍珠！手搖飲菜鳥「一個地獄舉動」全場看傻

洗珍珠！手搖飲菜鳥「一個地獄舉動」全場看傻

雞排咬下蟑螂味噴出　吃到蜚蠊蛋

雞排咬下蟑螂味噴出　吃到蜚蠊蛋

炸雞沒有產地標示　農委會：衛福部有困難

炸雞沒有產地標示　農委會：衛福部有困難

Rossi確認明年進YAMAHA衛星車隊

Rossi確認明年進YAMAHA衛星車隊

關鍵字：

連鎖雞排店雞排店雞排加盟

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

不會立中柱！台中女遭房東趕走

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面