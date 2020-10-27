不玩了！連鎖雞排店「爆退盟潮」　業者曝心酸：每片多賺10元

記者蔡儀潔／綜合報導

餐飲業競爭激烈，近期就有不少大品牌的雞排店退出加盟，改在同一個地點自立門戶，以自己的品牌重新開張。業者透露背後心酸，因為今年雞價漲的太誇張，自己開店省下的成本，一片雞排能多賺10元。

▲ 餐飲業競爭激烈。（圖／東森新聞）

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據《東森新聞》報導，幾家大品牌雞排店近期紛紛有加盟主退出，以台北市為例，大同區一家開了15年的連鎖雞排店，老闆也在今年恢復「自由之身」。另外也有業者退出胖老爹加盟，改開俏王妃炸雞。

▼不少連鎖雞排店紛紛退出加盟 。（圖／東森新聞）

▲雞排進貨價不斷上漲 。（圖／東森新聞）

報導指出，加盟主之所以紛紛捨棄名店頭銜換招牌，因為自營成本還更低。有業者私下透露，因為今年雞價漲的太誇張，加盟店向總部進貨，原本一片雞排成本28元，8、9月漲到34至39元，對比自己開店凡事自己來，一片成本能壓到25至28元。

一名加盟改自營的業者則說，「你東西只要他（總部）有賣一定要向他買，今年台北市有8家像我這樣子（退加盟），因為他（總部）管得很多啦，動不動被他捉到 就是要罰錢。」

人事成本也是考慮重點。連鎖鹽酥雞店老闆李元祥表示，自己做的話人事成本較低，「加盟店有他那個專門在醃制的人，所以工錢會比較多。」

▲自立門戶優缺點 。（圖／東森新聞）

報導指出，雞排店轉成轉成自營店，也許口味多少改變，但以這間雞排店來看，當初砸100萬元的設備留下來，也省下每年2500元加盟金，更少吞了不少罰款，因為像是私賣總部菜單裡沒有的食材，例如芋頭丸、年糕等，若被檢舉最少就罰15000元。疫情衝擊下雞排店不勘利潤被壓縮，多少也想逃離總部的成本綁架。