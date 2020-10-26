大一新生跑完400米！下秒「心率失常」倒地亡　家屬拉布條怒討公道

▲小胡父親講述事情經過。（圖／翻攝自抖音，下同）



記者蔡儀潔／綜合報導

上大學本是件值得高興的事，然而對小胡（化名）來說，卻是年輕生命的終結。作為陝西西安工業大學的新生，小胡近日參加校內的新生軍訓，跑完400公尺加速跑後倒地不起，搶救無效死亡，被診斷為惡性心率失常。

綜合陸媒報導，小胡父親透露，他們一家人10月7日從南京出發，隔天抵達西安後，接獲校方安排參加軍訓的通知，於是在9日回到學校。

然而19日當天，胡父接獲學校來電得悉兒子死訊。校方表示，小胡是在跑完400公尺的加速跑後坐在草地上，接著倒地不起。據醫生趁斷，死因是爆發性心肌炎。

胡父質疑，孩子的身體一直都很健康，家族也沒有心臟病史，他事後在兒子手機的通訊紀錄發現，學校的企業微信群裡，要求學生在21日進行空腹抽血檢查，他猜測校方是發生事故後才安排應對措施，但隨後被教師踢出群組。

胡父曾到學校要求翻閱監視器畫面瞭解情況，但校方要求先到派出所請示，但後者稱已排除刑事案件，沒有權力介入事件。

▲家屬拉布條抗議。

校方22日稱出於人道主義，打算賠償家屬5萬元人民幣作為補償，但胡父一家人只求得知真相而拒絕。他們隔天前往學校大門反映事件，要求解釋孩子死因，但校方事後以將事件鬧大為由，拒絕支付前述賠償金。

消息傳出後引發網友熱議，「調監控被拒肯定心裡有鬼」、「人家好好的一個孩子，突然沒了，你學校提供監控不應該嗎？？」。也有人認為，「現在只是一方說辭，坐等後續吧，等官方調查結果」。