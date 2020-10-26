　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大一新生跑完400米！下秒「心率失常」倒地亡　家屬拉布條怒討公道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 大學生軍訓期間猝亡。（圖／翻攝自抖音）

▲小胡父親講述事情經過。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

上大學本是件值得高興的事，然而對小胡（化名）來說，卻是年輕生命的終結。作為陝西西安工業大學的新生，小胡近日參加校內的新生軍訓，跑完400公尺加速跑後倒地不起，搶救無效死亡，被診斷為惡性心率失常。

綜合陸媒報導，小胡父親透露，他們一家人10月7日從南京出發，隔天抵達西安後，接獲校方安排參加軍訓的通知，於是在9日回到學校。

然而19日當天，胡父接獲學校來電得悉兒子死訊。校方表示，小胡是在跑完400公尺的加速跑後坐在草地上，接著倒地不起。據醫生趁斷，死因是爆發性心肌炎。

胡父質疑，孩子的身體一直都很健康，家族也沒有心臟病史，他事後在兒子手機的通訊紀錄發現，學校的企業微信群裡，要求學生在21日進行空腹抽血檢查，他猜測校方是發生事故後才安排應對措施，但隨後被教師踢出群組。

胡父曾到學校要求翻閱監視器畫面瞭解情況，但校方要求先到派出所請示，但後者稱已排除刑事案件，沒有權力介入事件。

▲▼ 大學生軍訓期間猝亡。（圖／翻攝自抖音）

▲家屬拉布條抗議。

校方22日稱出於人道主義，打算賠償家屬5萬元人民幣作為補償，但胡父一家人只求得知真相而拒絕。他們隔天前往學校大門反映事件，要求解釋孩子死因，但校方事後以將事件鬧大為由，拒絕支付前述賠償金。

消息傳出後引發網友熱議，「調監控被拒肯定心裡有鬼」、「人家好好的一個孩子，突然沒了，你學校提供監控不應該嗎？？」。也有人認為，「現在只是一方說辭，坐等後續吧，等官方調查結果」。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
拿中獎發票換錢！行員愣：這張是1000萬的　他內心暗爽下秒G
八仙塵爆康復「爽玩夜店、半套」　癡情妹陪創業遭劈腿：他封鎖我
克蕭硬起來！世界大賽先發2連勝　G5道奇4比2退光芒聽牌
陪酒當坐月子！23歲母剛生完就被逼下海抵債　2幼女慘淪「肉票
桃園4歲女童遭「乾爸」痛毆滿臉瘀青進加護病房　生父說話了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾遭開除黨籍！「前解放軍總參之子」羅宇在美病逝　享壽76歲

跟團遊竟被鎖飯店！不買房不能出門　倒霉夫婦「失血53萬」才脫身

大一新生跑完400米！下秒「心率失常」倒地亡　家屬拉布條怒討公道

新彊疫情與冬季降溫有關　陸專家：不會出現1月的武漢

「自熱鍋」免開火！他一用炸殘眼原因曝　消防實驗揭2危險情況

浙江軒轅黃帝祭祀大典　台灣教授：追溯到我們最早的祖先

17歲製衣廠少女引爆感染鏈！　新疆喀什單日新增「137無症狀患者」

中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

快訊／新疆爆發集體染疫！138人接觸一家四口「無症狀感染」

台灣光復75週年展北京登場　清「宏字練軍公文」首曝光

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

曾遭開除黨籍！「前解放軍總參之子」羅宇在美病逝　享壽76歲

跟團遊竟被鎖飯店！不買房不能出門　倒霉夫婦「失血53萬」才脫身

大一新生跑完400米！下秒「心率失常」倒地亡　家屬拉布條怒討公道

新彊疫情與冬季降溫有關　陸專家：不會出現1月的武漢

「自熱鍋」免開火！他一用炸殘眼原因曝　消防實驗揭2危險情況

浙江軒轅黃帝祭祀大典　台灣教授：追溯到我們最早的祖先

17歲製衣廠少女引爆感染鏈！　新疆喀什單日新增「137無症狀患者」

中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

快訊／新疆爆發集體染疫！138人接觸一家四口「無症狀感染」

台灣光復75週年展北京登場　清「宏字練軍公文」首曝光

打完流感48hr內就有症狀！醫曝「不良反應」關鍵期：急性病程很快

敬鵬遭控月工時300小時不給加班費　勞工：薪水拿命來換的

陳吉仲端日本進口美豬案例　前主委陳保基當場駁：不查廠風險高

曾遭開除黨籍！「前解放軍總參之子」羅宇在美病逝　享壽76歲

無薪假小幅增加　勞動部：目前每月統計已逐漸下降

日職／選秀今登場田澤純一非首選　廣島首輪候補冬盟救援王

連續27天！豆府餐飲人蔘雞系列料理買一送一　每店限量100份

親信染疫連環爆　美副總統彭斯堅持「趕場造勢」全國趴趴走！

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」！月租90萬賣Buffet　嗆：比漢來好

盼新賽季明年夏天結束　里拉德：願12月比賽就開打

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

大陸熱門新聞

新疆爆發集體感染！驗出138名感染者

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

拍蛋炒飯教學片被出征　美食作家王剛無奈

男「開水燙貓」1屍5命！　家屬道歉：他只是好奇心強

她水庫旁綁鞋帶！遭閨蜜「推下壓水中」雙亡

家門前來浪浪狂搖尾巴！　主人一看是「走失26天」愛犬

中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

17歲製衣廠少女引爆感染鏈　新疆單日新增137無症狀患者

日本男友「1天1飯」關家中2年！　 23歲女留學生慘遭虐打

台灣光復75週年展北京登場 清「宏字練軍公文」首曝光

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

更多熱門

相關新聞

泰反對派今示威　號召明包圍德大使館

泰反對派今示威　號召明包圍德大使館

泰國示威民眾21日給總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）最後通牒，限期3天內下台負責，要求政府改革君主制，至昨夜為止已經期滿，仍不見帕拉育有任何動作。反對派號召今日走上街頭，示威團體「自由青年」（Free Youth）也誓言升級行動，號召民眾26日一起包圍德國大使館，抗議德政府包庇泰王瓦吉拉隆功。

泰王凌晨秘密送醫！醫院下封口令

泰王凌晨秘密送醫！醫院下封口令

柯賜海憔悴現身！偽造文書判刑5月

柯賜海憔悴現身！偽造文書判刑5月

Line群叮咚響不停 算加班?面對過勞你該知道的事｜行動法庭 第91集

Line群叮咚響不停 算加班?面對過勞你該知道的事｜行動法庭 第91集

國民黨4度杯葛　蘇貞昌破江宜樺2013年最晚施政報告紀錄

國民黨4度杯葛　蘇貞昌破江宜樺2013年最晚施政報告紀錄

關鍵字：

跑步抗議軍訓猝死心率失常

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

放火脫困後秒提告　網：很好示範

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

51歲男接種流感疫苗「10天後病危」

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面