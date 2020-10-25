快訊／閨蜜男友痛毆！桃園4歲女童「臉發紫」　生母怒了PO網要告

▲桃園4歲女童遭虐，臉腫發紫住進加護病房。（圖／翻攝桃園爆報）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一位許姓母親日前將4歲女兒託給閨蜜照顧，怎料閨蜜男友竟酒後動粗，將女童揍到面目全非，一度住進加護病房觀察。女童母親氣憤不已，將事發全程PO上臉書，25日也完成報案，對施暴男子提告。

根據警方調查，26歲許姓女子與男友生下一名女童，平日由她照顧，但近期因為工作因素，將人託給閨蜜代為照顧，怎料閨蜜洪姓男友酒後動粗，痛毆女友及女童，直到警方接獲報案上門，整起案件才意外曝光。

▲生母將事發全程PO上臉書。（圖／翻攝桃園爆報）

警方指出，閨蜜害怕遭男友暴力相向，22日報案請警方陪同回租屋處拿東西，結果員警發現屋內女童渾身是傷，立即通報社會局介入，並將人送醫救治。院方擔心女童腦震盪，一度安排住進加護病房觀察，所幸女童無生命危險，目前已出院返家。

不過，許姓生母得知後忍無可忍，在臉書貼文曝光經過，並痛罵洪男「說不出來的憤怒，我的小孩你憑什麼打他！？我的小孩就不是人了嗎？請你老婆帶，你就抓她跟我女兒來當沙包出氣桶？你爸媽當初怎麼沒把你打死？我一個好好的女兒被你打到住加護病房，你老婆也全身傷，真TMD我會讓你得到應有的報應跟懲罰！」

貼文曝光後，經警方通知到案，生母25日稍早完成報案程序，而警方也將通知洪男到案釐清案情。

▲閨蜜男友下跪認錯，但生母堅持提告。（圖／翻攝桃園爆報）