2020「新竹X梅竹黑客松」競賽　競賽團隊創意無限

▲2020「新竹x梅竹黑客松」25日下午舉行閉幕式暨頒獎典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府攜手工業技術研究院、交通及清華大學與企業，一連2天在清大舉辦的2020「新竹x梅竹黑客松」，25日下午舉行閉幕式暨頒獎典禮。來自全國不同專業領域的青年，以後疫情時代作為發想主題，創客組冠軍是「誰是黑客松小天~才」的「i-Space行動空間媒合平台」，勞工處長黃錦源特到場頒獎，給予支持與鼓勵，並恭喜獲獎團隊。



新竹市政府勞工處長黃錦源表示，「新竹X梅竹黑客松」吸引來自全國各地243位的青年朋友齊聚一堂，經過連續28小時的集思廣益，內容涵蓋衛生、就業、經濟與政府服務等面向，各參賽隊伍所提出的方案成果豐碩，令專家評審們十分驚艷。



今年創客組奪冠作品「i-Space行動空間媒合平台」，是由李昱辰、劉宜雯、邱敏瑄、吳伊雯與陳舒莛組成團隊「誰是黑客松小天~才」的提案，現為清大科技管理學院三年級的李昱辰表示，以解決疫情對藝文產業的衝擊，企圖重振藝文產業，降低藝文產業加入門檻為目標發想，提供媒體空間平台，結合閒置貨車和有空間需求的藝術表演團隊，發揮共享價值，創造空間無限可能。對於能夠獲獎非常興奮，希望能為後疫情的社會發展、藝文表演提出貢獻。



評審代表郭煌村博士認為，「i-Space行動空間媒合平台」以快閃店將行動載具與文創分享結合，將新竹市政府文創資源機動分散，機動網路分享，呈現動態藝術，獲得多數評審青睞。郭博士也表示，本次參賽隊伍競爭激烈，來自不同領域及學程的參賽者，其中不乏有創新、創意的好點子，勉勵所有參賽者持續發揮無限的創意，繼續黑客精神。



社企組題目「如何運用簡單科技工具協助立場不同的人對話？」，由「西松平常」獲首獎，這是由成大企管大四葉念君、北教大大四許晴雯及清大電機碩一許瑞宇、林上評等人組成的團隊。葉念君說明，提案發想創新教具，期待教導學生換位思考、學習同理他人，以不同角色的扮演練習，掌握溝通的技巧。希望結合管理學與心理學的概念，藉由遊戲化的體驗，促進表達想法的勇氣以及換位思考的能力。



梅竹黑客大獎由「726戰隊」勝出，他們針對「有倫理的遊戲世界」，提出用機器學習偵測玩家是否作弊，比如利用滑鼠軌跡判斷是否同一人操作。這是由清大電機系與資工系三年級生合組的團隊，成員包括王昊文、劉亦傑、李伯葳、陳柏暐和謝霖泳，他們對於能夠運用所學提案並獲大獎肯定感到非常興奮。



黃錦源處長特別感謝梅竹黑客松籌備團隊，積極促成新竹創客圈盛會，不僅培育青年學子，更協助企業挖掘人才。更值得期待的是，參與團隊的發想能夠應用在未來的生活中，在後疫情時代，能有更透明且友善平台或管道，協助市民展開防疫新生活。