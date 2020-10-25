iPhone 12和12 Pro大拆解　關鍵零組件供應商曝光！

▲每回iPhone新機開賣，除了是果粉的頭號大事，背後的供應鏈也是投資人與產業界關切大事。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者鍾榮峰

新iPhone 12和 iPhone 12 Pro剛上市，國外科技網站iFixit馬上拆解 ，顯示記憶體主要由美光和三星供應，高通供應5G收發 器和射頻模組，安華高供應功率放大器等，蘋果本身也設計電源管理晶片。

蘋果日前發表4款新5G版iPhone，包括5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max。其中iPhone 12和iPhone 12 Pro在23日出貨。

國外科技網站iFixit馬上在YouTube和自家官網秀出拆解iPhone 12和iPhone 12 Pro的過程細節，其中指出防水功能提升到IP 68等級，在水下6公尺防水時間最多可到30分鐘。此外從機身側邊來看，在美國市場銷售的新機側邊有設計透窗，可能是支援毫米波（mmWave） 天線功能。

▲台積電與日月光旗下的環旭電子，也是iPhone新機供應鏈成員。（圖／記者李毓康攝）

iFixit拆解iPhone 12和12 Pro的過程中也透露關鍵零組件供應商，除了蘋果自家設計、台積電代工的 A14處理器外，美系記憶體大廠美光（Micron）供應 LPDDR4 SDRAM；韓系記憶體大廠三星（Samsung）供應 快閃記憶體儲存；美系大廠高通（Qualcomm）提供支援 5G和LTE通訊的收發器。

另外，高通也供應支援5G的射頻模組以及射頻晶片 ；台廠日月光投控旗下環旭電子（601231.SH）供應超寬頻（UWB）模組；安華高（Avago）供應功率放大器和 雙工器元件；蘋果本身也設計電源管理晶片。

在電池部分，日前在中國社群媒體傳出的拆解視訊 顯示，iPhone 12和iPhone 12 Pro的店電池容量均為 2815mAh，iFixit拆解過程顯示，iPhone 12和iPhone 12 Pro的電池外型設計相同，可以互換。