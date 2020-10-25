　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12和12 Pro大拆解　關鍵零組件供應商曝光！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲每回iPhone新機開賣，除了是果粉的頭號大事，背後的供應鏈也是投資人與產業界關切大事。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者鍾榮峰

新iPhone 12和 iPhone 12 Pro剛上市，國外科技網站iFixit馬上拆解 ，顯示記憶體主要由美光和三星供應，高通供應5G收發 器和射頻模組，安華高供應功率放大器等，蘋果本身也設計電源管理晶片。

蘋果日前發表4款新5G版iPhone，包括5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max。其中iPhone 12和iPhone 12 Pro在23日出貨。

國外科技網站iFixit馬上在YouTube和自家官網秀出拆解iPhone 12和iPhone 12 Pro的過程細節，其中指出防水功能提升到IP 68等級，在水下6公尺防水時間最多可到30分鐘。此外從機身側邊來看，在美國市場銷售的新機側邊有設計透窗，可能是支援毫米波（mmWave） 天線功能。

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣,太平洋藍iphone 12 pro 。（圖／記者李毓康攝）

▲台積電與日月光旗下的環旭電子，也是iPhone新機供應鏈成員。（圖／記者李毓康攝）

iFixit拆解iPhone 12和12 Pro的過程中也透露關鍵零組件供應商，除了蘋果自家設計、台積電代工的 A14處理器外，美系記憶體大廠美光（Micron）供應 LPDDR4 SDRAM；韓系記憶體大廠三星（Samsung）供應 快閃記憶體儲存；美系大廠高通（Qualcomm）提供支援 5G和LTE通訊的收發器。

另外，高通也供應支援5G的射頻模組以及射頻晶片 ；台廠日月光投控旗下環旭電子（601231.SH）供應超寬頻（UWB）模組；安華高（Avago）供應功率放大器和 雙工器元件；蘋果本身也設計電源管理晶片。

在電池部分，日前在中國社群媒體傳出的拆解視訊 顯示，iPhone 12和iPhone 12 Pro的店電池容量均為 2815mAh，iFixit拆解過程顯示，iPhone 12和iPhone 12 Pro的電池外型設計相同，可以互換。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
才剛買新車…借朋友開衝進公園撞爛！維修費一看哭了
拍三級片被傳精盡…61歲單立文近況曝！結婚12年親吐不孕真相
搬新家1年！他罹癌、妻流產　醫揭「新屋致命」真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MagSafe恐使信用卡無法使用？　蘋果行銷副總裁這樣說

iPhone 12和12 Pro大拆解　關鍵零組件供應商曝光！

iPhone12藍色供不應求　電信業者：預購後想換顏色要重排隊

Galaxy S20 FE 5G輕旗艦機　五款新色驚艷粉絲、售價24K有找

iPhone 12 Pro隱藏版功能！LiDAR掃描儀幫你測身高

影／iPhone 12或12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

玩美移動推出萬聖節企劃　打造AR主題妝容、動態圖片素材

影／MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」　他淚：昨天才入手

蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11充電較慢

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

「上樓堵住、下樓沒路」樓梯釘錯邊 他笑瘋嘲諷：這設計太漂亮了！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

假如女友懷了你的小孩 你一定會跟她結婚嗎？

吳宣儀x王子異x王琳凱　合唱《只對你有感覺》太甜了～

租屋族必備！IKEA五種實用好物　她介紹托盤桌、電腦椅CP值爆表

MagSafe恐使信用卡無法使用？　蘋果行銷副總裁這樣說

iPhone 12和12 Pro大拆解　關鍵零組件供應商曝光！

iPhone12藍色供不應求　電信業者：預購後想換顏色要重排隊

Galaxy S20 FE 5G輕旗艦機　五款新色驚艷粉絲、售價24K有找

iPhone 12 Pro隱藏版功能！LiDAR掃描儀幫你測身高

影／iPhone 12或12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

玩美移動推出萬聖節企劃　打造AR主題妝容、動態圖片素材

影／MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」　他淚：昨天才入手

蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11充電較慢

超過80種食材任選！高雄銷魂麻辣燙　超人氣「車輪」吸滿滿湯汁

大掃除9大「安心動作」　做錯一點當心產生化學反應

獨／澎恰恰「北中南1天趕3場」還債　劇團曝他現況：休息時間消失

高雄10月2起員警酒駕！喝到爛醉自撞惹怒高層　記大過+調職

食力／萬聖節放過它吧　英國的「受害南瓜」

歐陽妮妮豪曬「一整櫃精品包包」！隨便朋友借：這些是身外之物

中國電偵機侵擾台灣！？　台南空軍基地2架IDF戰機深夜升空警戒

台師大教授畫「寬容」獲3項國際大獎　作品盼尊重彼此不同觀點

MagSafe恐使信用卡無法使用？　蘋果行銷副總裁這樣說

調皮爸狂抓美臀！　蹦迪柴「跳舞鈕ON」腳腳失控萌跳踢踏

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

3C家電熱門新聞

MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」

好市多iPhone12「90天能退貨」　網揭5拒買原因

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

iPhone 12 Pro隱藏版功能！LiDAR掃描儀幫你測身高

影／iPhone 12/ 12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

iPhone 12吸引果粉瘋搶　中華電信今年不加碼、頭香姐失望

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」

iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11充電較慢

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊「實體機顏色」

Galaxy S20 FE 5G輕旗艦機　五款新色驚艷粉絲、售價24K有找

iOS 14.1 頻傳災情！　第三方預設程式還是有重置問題

更多熱門

相關新聞

iPhone 12 Pro隱藏版功能！LiDAR掃描儀幫你測身高

iPhone 12 Pro隱藏版功能！LiDAR掃描儀幫你測身高

蘋果上週五（23日）正式開賣最新的iPhone手機，這次iPhone 12 Pro機型搭載了新的LiDAR掃描儀，可透過 AR 增強現實增強體驗，但根據《macrumors》報導，該傳感器還具有另一個獨特功能，那就是可以使用「測量」應用程式立即測量人的身高。而蘋果也稱，可以測量出一個人坐在椅子上的身高。

開賣首日「i12裂成蜘蛛網」維修費驚人

開賣首日「i12裂成蜘蛛網」維修費驚人

影／iPhone 12/ 12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

影／iPhone 12/ 12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

吃土男爽買12 Pro！黑歷史超狂

吃土男爽買12 Pro！黑歷史超狂

MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」

MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」

關鍵字：

iPhone 12iPhone 12 Pro拆解iFixit

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南23:06傳巨響！戰機緊急起飛

獨／8台警車包圍！澎恰恰被大批警員帶走　目擊者：他一臉驚慌

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

8萬LV包擦完「logo全掉」！公司回應了

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

畫面曝！台中15歲少女躺房內…男網友屋外抽菸被逮

更多

最夯影音

更多
用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子

用砂紙狂刷iPhone 5S背面！　日本職人耗8hrs把手機磨成鏡子
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

婁峻碩舊鐵道商圈開唱「焦凡凡熱血應援」！　首曝花蓮老家…KID見「透明地板」秒開演ＸＤ

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

她到信義區專櫃買8.8萬元名牌包　毛巾+水輕輕擦拭LOGO竟掉漆！

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

最速災情！iPhone 12開賣就送修 裂成蜘蛛螢幕...網跪：太土豪了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面