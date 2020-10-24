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屏東牡丹原民祖靈圖騰「被穿裙子」　正反戰翻...公所：廣徵族人意見

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▲排灣祖靈穿裙子 。（圖／民眾提供 ）

▲屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原住民祖靈圖騰柱的男女器官穿上裙子。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原由在地藝術家以仿木創作呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵，附近的中茄社區認為露出性器官不雅觀，雇工為下體穿上裙子並彩妝；鄉公所認為社區自作主張不妥，將廣徵族人意見後再做定奪。

▲屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵 。（圖／民眾提供）

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▲原本圖騰露出性器官。

牡丹水庫牡丹大橋的地標拱門，先前由牡丹鄉藝術家華恆明以仿木方式創作，呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵，後來被修改為「穿裙子」，引發討論；反對者認為穿裙子原味盡失、褻瀆祖靈，支持者則認為這是原民集體意識展現的一種方式，應予尊重。

華恆明說，當年以木雕圖騰柱方式創作，具有觀光地標，當地因興建水庫，族人從舊部落和祖墳地遷出，拱門是以敬仰莊重的心情採木雕原色及太陽神意象，表達對當地祖靈、祖先的重視，希望守護當地，如同漢人廟宇、祠堂不能任意更動，且事前未被告知，讓人心痛。

中茄社區發展理事長詹德行對此在臉書做說明，社區曾召開戶長會議，有9成以上居民表反對性特徵露出，現有彩繪顏色，大家也覺得美觀，遊客照相也變多了，改變非個人情緒性，是部落的共識。

牡丹鄉公所說，將廣徵族人意見，再做最定決定。

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