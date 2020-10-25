良善的循環！　屏東海青青弘會志工訓練　參與人數爆表

▲屏東海青青弘會志工訓練，參與人數相當踴躍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

以長期辦理學童課輔班與獨居老人修繕服務的屏東海青青弘會，24日舉辦志工受訓，今年參與培訓的志工相當踴躍，達150多位，比往年增加許多，其中有現就讀大學的學生，因從小學先就被課輔過，如今回饋成為志工，成為良善的循環，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、國民黨屏東縣黨部前代理主委林育先等人也特別前往致意。

▲▼方華雄（左一）、林育先（左）與方華雄。

屏東海青青弘會理事長、也是屏東市民代表方華雄，他說，青弘會長期辦理學童課輔班與獨居老人修繕，其中課輔班成立快10年，志工訓練第6年，而往年報名人數在80-100位間，今年超過150人，「人數大爆滿」，也超乎預期。「看來我們的社會，越來越多人投入志願服務，這真的是一場充滿正能量與熱情的訓練活動！」。

他並分享海青青弘會的課輔班學員的故事；就讀屏東科技大學主工系4年級的林姓大學生，小時候由曾祖母帶大，從小就參加課輔班，在耳濡目染之下，今天投入志願服務行列。

她未來要用專業來服務社會，如同方華雄理事長所說的，「辦理清寒家庭課輔班，最主要是希望這些學員都能夠向上向善，未來有能力時，也能服務社會，回饋社會，形成一個良善的循環！」。

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