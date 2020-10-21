科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳喊：想要你～

▲男子指控千金妻子阻饒創業，氣憤喊離，但卻被抓包偷吃，法官駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

一家科技公司千金婷婷（化名）與汽車業務阿坤（化名）愛情長跑9年後結婚，但結婚10年，阿坤就提離婚，並指控她阻饒創業。對此，婷婷反駁，自己並未阻饒，反而還出資讓阿坤創業，但沒想到阿坤竟跟自己的弟媳搞婚外情，2度到摩鐵開房間。法院審理後，認為阿坤無權提出離婚，因此判他敗訴。

阿坤主張，他原本從事汽車業務，而上進的他為了日後創業，於是到了婷婷娘家經營的科技公司上班，且為了讓婷婷娘家人看得起自己，還報名了職訓局課程，努力學習技術，直到數年後，他興起了創業的念頭，但卻被婷婷威脅，「如果從事與我們家一樣的產業就離婚」，讓他因此大受打擊。

阿坤提到，他事後堅持自行創業，但沒想到這竟成了噩夢的開始，婷婷不僅時常無故跟他吵架，還在他的車上加裝GPS監視他，甚至私自挪用他公司的資金，又明知他的母親有高血壓，身體一直處於虛弱狀態，但卻在2人發生爭執時，一直打電話給其母親，導致老母親多次高血壓發作，讓他忍無可忍，決定提起離婚訴訟。

對於阿坤的指控，婷婷強烈否認，表示2人交往長達9年，起初因阿坤父母名下的房地遭法拍，她因愛屋及烏，無償將自己買的房子過戶給阿坤父母住，顯示她對阿坤及阿坤父母照料有加。2人婚後，她因不忍阿坤在外工作受委屈，才引薦阿坤到娘家公司上班，月薪至少6、7萬，每年還能得到公司淨利的5%股息，她與娘家人從未虧待過阿坤。

婷婷表示，因阿坤積極想創業，她也因此將房子抵押籌措了400萬元資助阿坤創業，而當時她還協助阿坤處理新公司的事務，無薪當會計，甚至在晚間接送小孩下課後，再到公司陪同阿坤一起顧機台，阿坤卻反咬她，「均非實在，灼灼明甚」。

另外，針對加裝GPS一事，婷婷表示，那是因為她發現阿坤與她的弟媳發生婚外情，2人2度到摩鐵開房間，事後阿坤竟還傳訊給弟媳，「好想要你」，2人甚至一同到內衣門市購買女用內衣，而阿坤被抓包後，還傳訊求饒，「感情的事是我的錯，我自己放不開，我也在自己調整，可以給我時間嗎」，讓她相當心寒。

對此，法官審理後認為，阿坤所提的任何指控，他皆並未舉證證明所述屬實，反而是婷婷所述都有相關事證可證明。除此之外，在2人婚姻中，阿坤竟與弟媳發展出不倫戀情，破壞了2人婚姻，阿坤當屬責任較重的一方，因此判決阿坤敗訴。全案可上訴。

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