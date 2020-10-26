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放火燒兒子的遊覽車！　台南翁對警消訴苦：養子無路用...

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▲▲台南市北區中華北路一段與安明路一段口，凌晨發生1起遊覽車火燒車事件，消防人員全力滅火，並查出疑父子因家庭糾紛，受害人父親涉嫌酒後縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區中華北路一段與安明路一段口，凌晨發生1起遊覽車火燒車事件，消防人員全力滅火，並查出疑父子因家庭糾紛，受害人父親涉嫌酒後縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區中華北路一段與安明路一段口26日凌晨發生遊覽車火燒車，消防人車前往搶救將火勢撲滅，事後1名60多歲陳姓老翁前往消防局土城分隊自稱該起火燒車是他縱火的，經報請市警五分局偵辦，查出陳翁與遊覽車車主是父子關係，疑陳翁不滿兒子不顧老母，酒後憤而縱火燒車，全案目前由五分局調查偵辦中。

▲▲台南市北區中華北路一段與安明路一段口，凌晨發生1起遊覽車火燒車事件，消防人員全力滅火，並查出疑父子因家庭糾紛，受害人父親涉嫌酒後縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲▲台南市北區中華北路一段與安明路一段口，凌晨發生1起遊覽車火燒車事件，消防人員全力滅火，並查出疑父子因家庭糾紛，受害人父親涉嫌酒後縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於26日凌晨2時3分許據報台南市北區中華北路一段與安明路一段口，有1部遊覽車起火，消防馬上派出和緯消防分隊5車8人前往搶救，消防車組到場，發現係1部遊覽車後半部起火燃燒，火勢很大幸無人受傷受困，消防人員馬上射水搶救，直到凌晨2時45分許撲滅火勢，進行殘火處理，惟車體已全燬。

▲▲台南市北區中華北路一段與安明路一段口，凌晨發生1起遊覽車火燒車事件，消防人員全力滅火，並查出疑父子因家庭糾紛，受害人父親涉嫌酒後縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▲台南市北區中華北路一段與安明路一段口，凌晨發生1起遊覽車火燒車事件，消防人員全力滅火，並查出疑父子因家庭糾紛，受害人父親涉嫌酒後縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據45歲陳姓車主表示，他於25日晚上9時多就將車停於該處，不知何故起火，希望查明起火原因。惟在凌晨2時50分許，安南區消防土城分隊值班人員發現，有1名60幾歲有醉意的陳姓老翁，分隊外叫囂，表示該起北區遊覽車火警是他縱火的，馬上通報消防局及台南市警局調查。

▲▲台南市北區中華北路一段與安明路一段口，凌晨發生1起遊覽車火燒車事件，消防人員全力滅火，並查出疑父子因家庭糾紛，受害人父親涉嫌酒後縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員發現自稱縱火的老翁與車主為父子關係，陳姓老翁向消防人員訴苦表示，養子無路用，老翁長期照顧老妻，體力不堪負荷，最近跟兒子商量輪流照料母親事宜，惟兒子因家庭生計工作忙碌無法照顧，老翁一氣之下酒後攜汽油縱火燒長子遊覽車釀禍，最後竟不勝酒力在分隊內睡覺，案發地轄區台南市警五分局據報，派員將陳姓老翁帶回五分局調查偵辦。

▲▲台南市北區中華北路一段與安明路一段口，凌晨發生1起遊覽車火燒車事件，消防人員全力滅火，並查出疑父子因家庭糾紛，受害人父親涉嫌酒後縱火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓老翁醉倒，警方以救護車送五分局進行偵辦。

目前詳細犯案原因及犯案過程、財物損失由警方及消防局調查偵辦處理中。

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