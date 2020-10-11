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旅遊泡泡鎖定國家出爐！「帛琉」僅開放團體行

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▲▼帛琉曼妙島無人島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲帛琉和交通部觀光局協商旅遊泡泡。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

文／中央社記者余曉涵台北

受新冠肺炎疫情影響，導致無法出國旅遊，不過交通部觀光局日前已跟帛琉開會協商旅遊泡泡，規劃將以團體行程為主，不開放自由行，且參與旅客必須提出PCR檢驗陰性證明。全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，由於商務泡泡、外交泡泡等進行順利，觀光局持續對於旅遊泡泡進行規劃，目前初步規劃帛琉將是首波開放名單。

根據了解，觀光局上週與帛琉開會研擬旅遊泡泡的相關實施措施，包含形成旅遊泡泡後，雙方入境都不需要隔離措施，互相開放邊境；旅遊泡泡以團對團為主，只能由旅行業者出團，不開放自由行，且旅客必須提出核酸檢測（PCR）陰性證明；旅遊泡泡上路之前，必須由業者等單位成立先發團，先到帛琉實地走訪一趟遊程後，再開放民眾跟團。

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觀光局表示，考量防疫情形下，旅遊泡泡的行程中不得有自由時間，旅客都必須按照安排好的行程觀光，降低與他人接觸機會；且為了保護其他參與團員，參與旅客必須提出新冠肺炎陰性PCR的檢驗證明，確保沒有染病，也會要求需有醫療保險，才能因應後續突發狀況，並掌握旅客的行蹤。

航班部分，觀光局指出，民航局也會配合相關旅遊泡泡的航線復航等規劃。觀光局說，目前這些都是初步規劃，預計近期將跟衛生福利部長陳時中開會研商，觀光局會再提出更詳細的計畫案，供專家學者參考，但時間尚未決定，也會再聽取業者意見。

至於其他國家，像是關島等地的旅遊泡泡，觀光局表示，其他都還在洽談階段，目前帛琉是最有機會成為首個旅遊泡泡的國家。對於旅遊泡泡已經有初步進展，創新旅行社董事長李奇嶽指出，雖然旅遊泡泡要求參與民眾必須提出PCR 陰性檢驗證明及限定跟團行程，但因新冠肺炎疫情已經讓旅客「悶壞了」，相信還是會有旅客願意買單。

李奇嶽表示，站在業者立場，這是好的開始，帛琉目前疫情相當穩定，沒有太大問題，加上帛琉行程都是以水上行程為主，沒什麼地方可以安排旅客的自由時間，行程規劃上也沒有問題。

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