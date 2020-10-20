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餵食發霉茄子、玉米！壽山動物園挨轟　高雄市議員曝「根本原因」

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▲▼高雄壽山動物園餵食動物發霉的茄子、玉米等飼料。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄壽山動物園餵食動物發霉的茄子、玉米等飼料。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議會今（20日）交通部門質詢，時代力量議員林于凱出示照片，指出壽山動物園的蔬果類飼料品質不佳，餵食動物的茄子、玉米都已經發霉腐爛，根本的原因就在於觀光局給動物園的預算過低，且動物園的主體應該是動物，但市府花在硬體設備的預算卻遠遠高於照顧動物的預算。對此，高雄市觀光局長周玲妏承諾，今年底設計標案時將會納入意見，不會再讓飼料問題發生。

林于凱表示，今年8月份就已向觀光局反映過壽山動物園飼料問題，雖然觀光局9月回覆，已經透過更換飼料種類改善發霉等相關問題，但近期還是有腐爛、即將到期的食物，光是打掉的葉菜類占比就達20%。

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▲▼高雄壽山動物園餵食動物發霉的茄子、玉米等飼料。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林于凱認為，動物園飼料發霉腐爛的根本原因在於觀光局給的預算過低，今年度野生動物飼料蔬果類的標案預算僅249萬4500元，而且近3年採購都是第一次流標後，由唯一一家廠商投標後得標，這種沒人願意投標的情況，明顯顯示出預算不足的窘境。

「動物園的主體應該是動物！」林于凱指出，市府花在動物園的硬體設備預算，遠遠超過照顧動物的預算，以「108年度柴山環境營造工程」為例，預算就達2400萬元。林于凱強調，如果這些改善壽山動物園、柴山硬體環境的經費可以撥出5%，就可以大大改善飼料環境，因此他也要求周玲妏局長把關飼料品質，別再讓動物食用不良飼料，年底設計新年度標案時，要加入不良品的管控罰則及檢核機制，更要研擬增加飼料預算。

對此，周玲妏也答應，今年底設計標案時將納入意見，必要時增加預算，承諾一定會好好照顧動物園動物，不會再讓發霉飼料問題發生。

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